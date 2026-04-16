В Улан-Удэ семье рабочего, которого насмерть засыпало грунтом, выплатят 1,2 млн

В Улан-Удэ перед судом по ч. 2 ст. 216 УК РФ предстали гендиректор коммерческой организации и машинист экскаватора. По их вине в 2024 году погиб рабочий – мужчину засыпало грунтом в траншее.

Подрядчик выполнял работы по укладке сетей водоснабжения и водоотведения на объекте в 128 квартале. Из-за нарушения строительных норм и требований охраны труда произошел обвал грунта в траншею, в которой находился рабочий. Последний скончался.

Октябрьский райсуд назначил генеральному директору организации наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией строительных работ, на 1 год 6 месяцев. А машинисту экскаватора – в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительно-монтажными работами с использованием специальных самоходных машин, на срок 2 года.

«Кроме того, судом удовлетворены исковые заявления о взыскании с машиниста экскаватора и работодателя компенсации морального вреда на общую сумму 1,2 млн рублей», - отметили в прокуратуре Бурятии.