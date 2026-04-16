Общество 16.04.2026 в 16:11

В Улан-Удэ семье рабочего, которого насмерть засыпало грунтом, выплатят 1,2 млн

Также вынесли приговор его работодателю и машинисту экскаватора
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

В Улан-Удэ перед судом по ч. 2 ст. 216 УК РФ предстали гендиректор коммерческой организации и машинист экскаватора. По их вине в 2024 году погиб рабочий – мужчину засыпало грунтом в траншее.

Подрядчик выполнял работы по укладке сетей водоснабжения и водоотведения на объекте в 128 квартале. Из-за нарушения строительных норм и требований охраны труда произошел обвал грунта в траншею, в которой находился рабочий. Последний скончался.

Октябрьский райсуд назначил генеральному директору организации наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией строительных работ, на 1 год 6 месяцев. А машинисту экскаватора – в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительно-монтажными работами с использованием специальных самоходных машин, на срок 2 года.

«Кроме того, судом удовлетворены исковые заявления о взыскании с машиниста экскаватора и работодателя компенсации морального вреда на общую сумму 1,2 млн рублей», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Теги
несчастный случай суд

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru