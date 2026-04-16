Общество 16.04.2026 в 16:30

В Северобайкальск временно не будут пускать фуры

Но есть исключения
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии в период весеннего снеготаяния на территории Северобайкальска с 20 апреля по 20 мая вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта. Вышло соответствующее постановление администрации города.

Ограничение касается: тяжеловесных транспортных средств с прицепом и тяжеловесных транспортных средств с нагрузкой на ось более 3 тонн на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании перевозок и заранее выбирать маршруты движения.

При этом ограничения не распространяются на:

  • перевозку продуктов питания, кормов для животных, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты и почтовых грузов, а также ТКО и ЖБО (при наличии подтверждающих документов: путевой лист, транспортная накладная, договор или контракт);

  • перевозку грузов для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

  • транспорт федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба;

  • дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции дорог;

  • специализированную технику коммунальных служб;

  • перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий.

Теги
фура северобайкальск ограничения

Все новости

В Улан-Удэ горожане помогли полиции задержать пьяных водителей
16.04.2026 в 17:28
В Северобайкальск временно не будут пускать фуры
16.04.2026 в 16:30
В Улан-Удэ соберутся лучшие стрелки Дальнего Востока
16.04.2026 в 16:27
ВСЖД предложит свыше 400 вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства
16.04.2026 в 16:12
В Улан-Удэ семье рабочего, которого насмерть засыпало грунтом, выплатят 1,2 млн
16.04.2026 в 16:11
«Они смотрели, как мой ребенок умирал»
16.04.2026 в 16:08
На жилье для всех сирот из Бурятии нужно около 25 млрд рублей
16.04.2026 в 15:40
Житель Улан-Удэ отправил знакомую на тот свет, нанеся 43 удара
16.04.2026 в 15:31
Первыми рейсовыми самолётами в Улан-Удэ были немецкие «Юнкерсы»
16.04.2026 в 15:24
В Приангарье за упавшую на подростка штангу фитнес-клуб заплатил 450 тысяч рублей
16.04.2026 в 15:15
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ горожане помогли полиции задержать пьяных водителей
Одним из нарушителей оказалась девушка
16.04.2026 в 17:28
В Улан-Удэ семье рабочего, которого насмерть засыпало грунтом, выплатят 1,2 млн
Также вынесли приговор его работодателю и машинисту экскаватора
16.04.2026 в 16:11
«Они смотрели, как мой ребенок умирал»
Мать обвинила новосибирский роддом в смерти младенца
16.04.2026 в 16:08
На жилье для всех сирот из Бурятии нужно около 25 млрд рублей
Сегодня в очереди стоят более 5 тысяч человек
16.04.2026 в 15:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru