В Северобайкальск временно не будут пускать фуры
В Бурятии в период весеннего снеготаяния на территории Северобайкальска с 20 апреля по 20 мая вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта. Вышло соответствующее постановление администрации города.
Ограничение касается: тяжеловесных транспортных средств с прицепом и тяжеловесных транспортных средств с нагрузкой на ось более 3 тонн на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании перевозок и заранее выбирать маршруты движения.
При этом ограничения не распространяются на:
-
перевозку продуктов питания, кормов для животных, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты и почтовых грузов, а также ТКО и ЖБО (при наличии подтверждающих документов: путевой лист, транспортная накладная, договор или контракт);
-
перевозку грузов для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-
транспорт федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба;
-
дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции дорог;
-
специализированную технику коммунальных служб;
-
перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий.