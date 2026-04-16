Спорт 16.04.2026 в 16:27

В Улан-Удэ соберутся лучшие стрелки Дальнего Востока

Чемпионат определит самого меткого по стрельбе из пистолета
Текст: Елена Кокорина
С 16 по 20 апреля в Улан-Удэ пройдет чемпионат ДФО по практической стрельбе. На полигоне Росгвардии встретятся около 80 сильнейших спортсменов округа, чтобы определить лучших в дисциплинах пистолет и карабин пистолетного калибра.

В соревнованиях примут участие представители Сахалинской области, республики Саха (Якутия), Бурятии, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв, а также Амурской, Иркутской областей и Красноярского края.

- Здесь важны точность, скорость и холодная голова. Будет настоящая спортивная борьба сильнейших стрелков округ. Следите за ходом соревнований и поддержите спортсменов Бурятии, - отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Чемпионат станет ключевым стартом сезона для стрелков Дальнего Востока и позволит сформировать сильнейший состав региона.

Возрастное ограничение 18+

Фото: минспорт РБ

Все новости

В Улан-Удэ горожане помогли полиции задержать пьяных водителей
16.04.2026 в 17:28
В Северобайкальск временно не будут пускать фуры
16.04.2026 в 16:30
В Улан-Удэ соберутся лучшие стрелки Дальнего Востока
16.04.2026 в 16:27
ВСЖД предложит свыше 400 вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства
16.04.2026 в 16:12
В Улан-Удэ семье рабочего, которого насмерть засыпало грунтом, выплатят 1,2 млн
16.04.2026 в 16:11
«Они смотрели, как мой ребенок умирал»
16.04.2026 в 16:08
На жилье для всех сирот из Бурятии нужно около 25 млрд рублей
16.04.2026 в 15:40
Житель Улан-Удэ отправил знакомую на тот свет, нанеся 43 удара
16.04.2026 в 15:31
Первыми рейсовыми самолётами в Улан-Удэ были немецкие «Юнкерсы»
16.04.2026 в 15:24
В Приангарье за упавшую на подростка штангу фитнес-клуб заплатил 450 тысяч рублей
16.04.2026 в 15:15
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
Бурятские армрестлеры завоевали медали чемпионата России
Два спортсмена принесли республике три медали
16.04.2026 в 11:03
Бурятские боксёры стали лучшими на Дальнем Востоке
Спортсмены завоевали два золота и серебро на первенстве ДФО
15.04.2026 в 10:58
Пловец из Бурятии обошёл 700 соперников и взял два золота
Победителя всероссийских соревнований и его тренера поздравили в минспорта
15.04.2026 в 09:53
Спортсмены из Бурятии завоевали 8 медалей на первенстве России
Соревнования по ушу прошли в Москве
15.04.2026 в 09:08
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
