В Улан-Удэ соберутся лучшие стрелки Дальнего Востока

С 16 по 20 апреля в Улан-Удэ пройдет чемпионат ДФО по практической стрельбе. На полигоне Росгвардии встретятся около 80 сильнейших спортсменов округа, чтобы определить лучших в дисциплинах пистолет и карабин пистолетного калибра.

В соревнованиях примут участие представители Сахалинской области, республики Саха (Якутия), Бурятии, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв, а также Амурской, Иркутской областей и Красноярского края.

- Здесь важны точность, скорость и холодная голова. Будет настоящая спортивная борьба сильнейших стрелков округ. Следите за ходом соревнований и поддержите спортсменов Бурятии, - отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Чемпионат станет ключевым стартом сезона для стрелков Дальнего Востока и позволит сформировать сильнейший состав региона.

Возрастное ограничение 18+

Фото: минспорт РБ