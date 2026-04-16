Экономика и бизнес 16.04.2026 в 16:12

ВСЖД предложит свыше 400 вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства

В Иркутской области и в Бурятии пройдет региональный этап ярмарки «Работа России. Время возможностей»
Текст: Иван Иванов
Восточно-Сибирская железная дорога предложит соискателям свыше 400 рабочих мест на предприятиях магистрали на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В Иркутской области и в Бурятии она пройдет 17 апреля, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
 
Основной спрос сформирован на представителей таких профессий как монтеры пути, осмотрщики-ремонтники вагонов, составители поездов и дежурные по станциям.
 
Сотрудники кадрового блока ВСЖД проведут для посетителей ярмарки индивидуальные консультации. Соискатели смогут получить информацию об условиях труда, уровне заработной платы, квалификационных требованиях, а также о социальном пакете и гарантиях, предоставляемых ОАО «РЖД». Отдельный блок будет посвящен вопросам целевого обучения в отраслевых колледжах и вузах.
 
Получить подробную информацию о вакансиях и условиях найма можно посетив выставочные павильоны ВСЖД на ярмарке трудоустройств: в Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14А, «Республиканский Бизнес–инкубатор». Или по телефонам отдела подбора персонала ВСЖД: 8 (3952) 64-16-58, 8 (3952) 64-16-44, 8 (3952) 64-16-48, а также по бесплатному номеру горячей линии РЖД 8-800-444-44-10. Ознакомиться с актуальными предложениями можно на Карьерном портале РЖД: https://team.rzd.ru.
