Житель Улан-Удэ отправил знакомую на тот свет, нанеся 43 удара

Улан-удэнец время от времени наведывался в гости к двум женщинам – они вместе распивали алкоголь. Во время одной из таких попоек разыгралась трагедия, которая в итоге привела горожанина на скамью подсудимых.

Житель Улан-Удэ, страдающий синдромом зависимости, вызванным употреблением психоактивных веществ, возле продуктового магазина познакомился с женщиной. Он предложил ей выпить, она согласилась.

Кавалер сбегал за водкой, и парочка отправилась распивать алкоголь домой к женщине. Распив спиртное, они распрощались. Однако затем мужчина стал периодически наведываться к новой знакомой. Однажды вечером он вновь пришел к ней пить с двумя бутылками водки. В этот раз в гостях у хозяйки квартиры была ее подруга. Водку они распили втроем.

Затем мужчина уединился с подругой хозяйки в спальне. Через некоторое время она начала лазить по его карманам, трогать вещи. Мужчина разозлился, начла кричать на нее. Женщина в ответ начала браниться нецензурными словами. Окончательно рассвирепев, мужчина избил собутыльницу.

Утром троица проснулась и решила опохмелиться. Мужчина пошел в магазин за выпивкой. Пьянствовали они до самого вечера, а когда запасы кончились, вновь купили алкоголь. Поздно ночью мужчина и его собутыльница поссорились. Женщина начала ему выговаривать за то, что он накануне избил ее, обзывала его. Мужчина разозлился и начал бить женщину. Бил он ее долго, минут 20, наносил сильные удары в разные части тела. Позднее следователи насчитали на теле потерпевшей 43 удара.

Избив свою знакомую, мужчина сразу ушел. А побитая им женщина скончалась от травм через несколько часов.

Октябрьский районный суд признал улан-удэнца виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также мужчина должен будет выплатить сестре умершей женщины 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.





