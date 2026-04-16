16.04.2026

Житель Улан-Удэ отправил знакомую на тот свет, нанеся 43 удара

Мужчина избил свою собутыльницу несколько раз

Текст: Анастасия Величко
Улан-удэнец время от времени наведывался в гости к двум женщинам – они вместе распивали алкоголь. Во время одной из таких попоек разыгралась трагедия, которая в итоге привела горожанина на скамью подсудимых.

Житель Улан-Удэ, страдающий синдромом зависимости, вызванным употреблением психоактивных веществ, возле продуктового магазина познакомился с женщиной. Он предложил ей выпить, она согласилась.

Кавалер сбегал за водкой, и парочка отправилась распивать алкоголь домой к женщине. Распив спиртное, они распрощались. Однако затем мужчина стал периодически наведываться к новой знакомой. Однажды вечером он вновь пришел к ней пить с двумя бутылками водки. В этот раз в гостях у хозяйки квартиры была ее подруга. Водку они распили втроем.

Затем мужчина уединился с подругой хозяйки в спальне. Через некоторое время она начала лазить по его карманам, трогать вещи. Мужчина разозлился, начла кричать на нее. Женщина в ответ начала браниться нецензурными словами. Окончательно рассвирепев, мужчина избил собутыльницу.

Утром троица проснулась и решила опохмелиться. Мужчина пошел в магазин за выпивкой. Пьянствовали они до самого вечера, а когда запасы кончились, вновь купили алкоголь. Поздно ночью мужчина и его собутыльница поссорились. Женщина начала ему выговаривать за то, что он накануне избил ее, обзывала его. Мужчина разозлился и начал бить женщину. Бил он ее долго, минут 20, наносил сильные удары в разные части тела. Позднее следователи насчитали на теле потерпевшей 43 удара.

Избив свою знакомую, мужчина сразу ушел. А побитая им женщина скончалась от травм через несколько часов.

Октябрьский районный суд признал улан-удэнца виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также мужчина должен будет выплатить сестре умершей женщины 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.


Фото: "Номер один"

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
