В Приангарье за упавшую на подростка штангу фитнес-клуб заплатил 450 тысяч рублей

Усольский городской суд Иркутской области рассмотрел уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, в марте 2025 года во время тренировки в спортивном клубе Усолья-Сибирского на несовершеннолетнего посетителя упала штанга, в результате чего он получил травмы средней степени тяжести.

Суд установил, что в клубе отсутствовали обязательные меры безопасности: посетителям не проводился инструктаж, не было дежурного тренера, а тренажёр для жима лёжа не был оборудован страховочными упорами. Упавшая штанга повредила грудную клетку подростка.

Предприниматель признан виновным, ему назначен штраф в размере 150 000 рублей с рассрочкой выплаты. Кроме того, по гражданскому иску потерпевшего суд взыскал с осуждённого компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.