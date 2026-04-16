На жилье для всех сирот из Бурятии нужно около 25 млрд рублей

В Бурятии более 5 тысяч человек из числа сирот ждут свое жилье. При этом текущего финансирования объективно не хватает. Как сообщил депутат Народного Хурала Семен Матхеев, на 2026 год предусмотрено 546 млн рублей, а общая потребность составляет около 25 млрд.

На рабочем совещании депутаты республиканского парламента обсудили новые подходы. Один из них – привлечение инвесторов. Предлагается давать застройщикам землю без торгов, но с условием: часть квартир передается республике для сирот.

«Речь идет о конкретных параметрах – строительство многоквартирных домов с передачей не менее 3% жилой площади в специализированный жилищный фонд. Параллельно обсуждаем условия, при которых бизнесу будет интересно заходить в такие проекты. Здесь важно соблюсти баланс: и социальную задачу решить, и не отпугнуть инвесторов», - прокомментировал парламентарий.

По словам Матхеева, такая практика уже успешно работает в других регионах.

Соответствующий законопроект дорабатывается, заключил депутат.