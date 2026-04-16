Общество 16.04.2026 в 16:08
«Они смотрели, как мой ребенок умирал»
Мать обвинила новосибирский роддом в смерти младенца
Текст: КП-Новосибирск
Виктория из Читы забеременела в 2025 году: УЗИ показало, что она ждёт двойню. Супруги выбрали имена сыновьям — Мирон и Павел.
После второго скрининга врачи стали подозревать у Паши врожденный порок сердца с дефектом межпредсердной перегородки и аномальным дренажем легочных вен. Читинские врачи объяснили, что ребенку нужна операция.
Родители нашли в Новосибирске клинику, которая готова была провести эту операцию младенцу после родов, оформили квоту. Роды проходили в одном из новосибирских роддомов, по плану ребенка оттуда сразу должны были отвезти в другой медцентр на операцию.
В ночь на 27 ноября Виктория родила: показатель у детей был 7,7 баллов по шкале Апгар. Врачи объяснили, что у Паши подтвердили другой порок сердца и забрали в реанимацию. Но врачи роддома отменили операцию:
- Неонатолог родового отделения сказала, что операция не нужна, потому что аномальный дренаж аорты не подтвердился. Паша сутки провел в реанимации, его перевели в отделение патологии новорожденных. Я волновалась, звонила в медцентр, где должна была пройти операция. В роддоме мне объясняли, что диагноз изменился, а значит, нужно подавать на новую квоту, на это требуется время. Хотя на самом деле новой квоты не требовалось. На третьи сутки у Паши закрылся артериальный проток, врач сказал, что это хорошая новость. Но для малыша это значило, что операция должна быть проведена экстренно, — рассказала КП-Новосибирск Виктория.
Ребенку, со слов матери, стало хуже после закрытия артериального протока, он сам не мог дышать. Паше надели кислородную маску. Вскоре у ребенка нашли больничную пневмонию, стали колоть три вида антибиотиков.
На восьмой день после родов Викторию с Мироном выписали, а Паша в это время находился в реанимации. 17 декабря мама позвонила врачу, он сообщил о смерти ребенка.
- На вскрытии патологоанатом назвала причину смерти моего сына: легочная гипертензия, вызванная врожденным пороком сердца: гипоплазией дуги аорты, дефектом межпредсердной и межжелудочковой перегородок. Диагноз пневмония не подтвердился, Паша ей не болел. У моего малыша в три раза выросло давление, у него случилось кровоизлияние в мозг, он был весь в синяках от капельниц и датчиков. Получается, нужно было сразу делать операцию, и мой сын был бы жив, — уверена Виктория.
Семью поддержали родные и близкие, сестра Виктории помогала организовать похороны малыша. После похорон Виктория написала главе СКР Александру Бастрыкину, в Генпрокуратуру РФ, в Минздрав РФ, следователи назначили проверку. Мама сама написала заявление на судмедэкспертизу, стала требовать документы вскрытия.
- Врачи роддома не собирались извиняться, одна из сотрудниц даже нахамила мне по телефону.
Со слов Виктории, ни роддом, ни клиника не признавали ошибок в действиях врачей. Региональный минздрав и Росздравнадзор также не нашли нарушений.
- Через три месяца прислали результаты судмедэкспертизы, к причинам смерти добавился неонатальный сепсис, другими словами — заражение крови. Изначально у сына подозревали трахеит очаговый, серозный гепатит, серозную пневмонию и продуктивный энцефалит, но ничего из этого не подтвердилось. Только из документов я узнала, что моему ребенку переливали кровь. По закону врачи должны были получить у меня разрешение. Но тогда мне никто даже не позвонил. Ему также ставили пупочный катетер без разрешения родителей, — рассказала КП-Новосибирск Виктория.
По словам матери, ребенку могли повредить трахею либо легкие, когда подключали ИВЛ. Также Виктория говорит, что есть много несостыковок в документации:
- Врачи написали сыну целых три вида пневмоний, не могли определить точно. Про порок сердца писали разное: то закрытый артериальный поток, потом открытый, потом опять закрытый. Написали, что делали урофлоуметрию — на самом деле они просто взвешивали подгузник полный и пустой. Есть документы, где указаны замеры давления: то на ручке, то на ножке. Хотя замеры должны были проводиться и там, и там. Тимус у ребенка был поврежден из-за постоянных рентгенов, их делали каждый день. Такое ощущение, что над моим сыном ставили опыты, ни о чем меня не спрашивая, — рассказала Виктория.
Виктория направила документы следователю СУ СКР по Забайкальскому краю и нашла адвоката, чтобы подать гражданский иск в суд.
- Если врачи видели, что мой ребенок умирает — почему экстренно не направили в клинику, где спасают детей с врожденным пороком сердца? В документах нам написали, что роды были рекомендованы вблизи нужного медцентра, но до единственной такой клиники 24-27 километров! Мы готовы были на всё, нашли бы любые деньги, оплатили бы вертолет санавиации — лишь бы спасти ребенка! Они смотрели, пока мой ребенок умирал, и я хочу, чтобы они понесли справедливое наказание, — говорит Виктория.
После второго скрининга врачи стали подозревать у Паши врожденный порок сердца с дефектом межпредсердной перегородки и аномальным дренажем легочных вен. Читинские врачи объяснили, что ребенку нужна операция.
Родители нашли в Новосибирске клинику, которая готова была провести эту операцию младенцу после родов, оформили квоту. Роды проходили в одном из новосибирских роддомов, по плану ребенка оттуда сразу должны были отвезти в другой медцентр на операцию.
В ночь на 27 ноября Виктория родила: показатель у детей был 7,7 баллов по шкале Апгар. Врачи объяснили, что у Паши подтвердили другой порок сердца и забрали в реанимацию. Но врачи роддома отменили операцию:
- Неонатолог родового отделения сказала, что операция не нужна, потому что аномальный дренаж аорты не подтвердился. Паша сутки провел в реанимации, его перевели в отделение патологии новорожденных. Я волновалась, звонила в медцентр, где должна была пройти операция. В роддоме мне объясняли, что диагноз изменился, а значит, нужно подавать на новую квоту, на это требуется время. Хотя на самом деле новой квоты не требовалось. На третьи сутки у Паши закрылся артериальный проток, врач сказал, что это хорошая новость. Но для малыша это значило, что операция должна быть проведена экстренно, — рассказала КП-Новосибирск Виктория.
Ребенку, со слов матери, стало хуже после закрытия артериального протока, он сам не мог дышать. Паше надели кислородную маску. Вскоре у ребенка нашли больничную пневмонию, стали колоть три вида антибиотиков.
На восьмой день после родов Викторию с Мироном выписали, а Паша в это время находился в реанимации. 17 декабря мама позвонила врачу, он сообщил о смерти ребенка.
- На вскрытии патологоанатом назвала причину смерти моего сына: легочная гипертензия, вызванная врожденным пороком сердца: гипоплазией дуги аорты, дефектом межпредсердной и межжелудочковой перегородок. Диагноз пневмония не подтвердился, Паша ей не болел. У моего малыша в три раза выросло давление, у него случилось кровоизлияние в мозг, он был весь в синяках от капельниц и датчиков. Получается, нужно было сразу делать операцию, и мой сын был бы жив, — уверена Виктория.
Семью поддержали родные и близкие, сестра Виктории помогала организовать похороны малыша. После похорон Виктория написала главе СКР Александру Бастрыкину, в Генпрокуратуру РФ, в Минздрав РФ, следователи назначили проверку. Мама сама написала заявление на судмедэкспертизу, стала требовать документы вскрытия.
- Врачи роддома не собирались извиняться, одна из сотрудниц даже нахамила мне по телефону.
Со слов Виктории, ни роддом, ни клиника не признавали ошибок в действиях врачей. Региональный минздрав и Росздравнадзор также не нашли нарушений.
- Через три месяца прислали результаты судмедэкспертизы, к причинам смерти добавился неонатальный сепсис, другими словами — заражение крови. Изначально у сына подозревали трахеит очаговый, серозный гепатит, серозную пневмонию и продуктивный энцефалит, но ничего из этого не подтвердилось. Только из документов я узнала, что моему ребенку переливали кровь. По закону врачи должны были получить у меня разрешение. Но тогда мне никто даже не позвонил. Ему также ставили пупочный катетер без разрешения родителей, — рассказала КП-Новосибирск Виктория.
По словам матери, ребенку могли повредить трахею либо легкие, когда подключали ИВЛ. Также Виктория говорит, что есть много несостыковок в документации:
- Врачи написали сыну целых три вида пневмоний, не могли определить точно. Про порок сердца писали разное: то закрытый артериальный поток, потом открытый, потом опять закрытый. Написали, что делали урофлоуметрию — на самом деле они просто взвешивали подгузник полный и пустой. Есть документы, где указаны замеры давления: то на ручке, то на ножке. Хотя замеры должны были проводиться и там, и там. Тимус у ребенка был поврежден из-за постоянных рентгенов, их делали каждый день. Такое ощущение, что над моим сыном ставили опыты, ни о чем меня не спрашивая, — рассказала Виктория.
Виктория направила документы следователю СУ СКР по Забайкальскому краю и нашла адвоката, чтобы подать гражданский иск в суд.
- Если врачи видели, что мой ребенок умирает — почему экстренно не направили в клинику, где спасают детей с врожденным пороком сердца? В документах нам написали, что роды были рекомендованы вблизи нужного медцентра, но до единственной такой клиники 24-27 километров! Мы готовы были на всё, нашли бы любые деньги, оплатили бы вертолет санавиации — лишь бы спасти ребенка! Они смотрели, пока мой ребенок умирал, и я хочу, чтобы они понесли справедливое наказание, — говорит Виктория.