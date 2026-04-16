16.04.2026 в 15:24

Первыми рейсовыми самолётами в Улан-Удэ были немецкие «Юнкерсы»

100 лет назад был организован первый рейс Верхнеудинск – Урга (Улан-Батор)
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

История гражданской авиации Республики Бурятия насчитывает уже целое столетие. Её становление связано с первыми попытками наладить регулярное воздушное сообщение между удалёнными территориями, что в 1920-е годы было не только техническим вызовом, но и важным шагом в развитии международных связей.

Как сообщает телеграмм-канал аэропорта «Байкал» со ссылкой на ведомственный журнал «АэроФото», летом 1926 года была открыта воздушная линия Верхнеудинск – Урга (ныне Улан-Батор). Этот маршрут изначально задумывался как регулярный, несмотря на сложные климатические условия и ограниченные технические возможности того времени. Организация рейсов велась при участии союзного общества «Добролёт», сыгравшего ключевую роль в развитии гражданской авиации в СССР.

Для выполнения полётов в Верхнеудинск поступили четыре немецких самолёта «Юнкерс Ю-13». Эти германские машины стали первыми воздушными судами, фактически положившими начало работе будущего аэропорта. Одновременно с этим было построено небольшое здание аэровокзала и создана необходимая инфраструктура, обеспечивавшая приём и обслуживание рейсов.

Полёты по маршруту Верхнеудинск – Урга имели не только транспортное значение. Они стали частью более широкой стратегии, направленной на укрепление связей Советского Союза с соседними азиатскими странами. Авиация выступала инструментом не только доставки пассажиров и грузов, но и важным элементом дипломатического и экономического взаимодействия.

С течением времени воздушное сообщение развивалось, совершенствовались технологии, увеличивалась дальность и надёжность полётов. На месте первых примитивных построек формировалась полноценная авиационная инфраструктура, которая впоследствии превратилась в современный аэропорт.

Теги
аэропорт авиация самолет

Все новости

В Улан-Удэ горожане помогли полиции задержать пьяных водителей
16.04.2026 в 17:28
В Северобайкальск временно не будут пускать фуры
16.04.2026 в 16:30
В Улан-Удэ соберутся лучшие стрелки Дальнего Востока
16.04.2026 в 16:27
ВСЖД предложит свыше 400 вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства
16.04.2026 в 16:12
В Улан-Удэ семье рабочего, которого насмерть засыпало грунтом, выплатят 1,2 млн
16.04.2026 в 16:11
«Они смотрели, как мой ребенок умирал»
16.04.2026 в 16:08
На жилье для всех сирот из Бурятии нужно около 25 млрд рублей
16.04.2026 в 15:40
Житель Улан-Удэ отправил знакомую на тот свет, нанеся 43 удара
16.04.2026 в 15:31
Первыми рейсовыми самолётами в Улан-Удэ были немецкие «Юнкерсы»
16.04.2026 в 15:24
В Приангарье за упавшую на подростка штангу фитнес-клуб заплатил 450 тысяч рублей
16.04.2026 в 15:15
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ горожане помогли полиции задержать пьяных водителей
Одним из нарушителей оказалась девушка
16.04.2026 в 17:28
В Северобайкальск временно не будут пускать фуры
Но есть исключения
16.04.2026 в 16:30
В Улан-Удэ семье рабочего, которого насмерть засыпало грунтом, выплатят 1,2 млн
Также вынесли приговор его работодателю и машинисту экскаватора
16.04.2026 в 16:11
«Они смотрели, как мой ребенок умирал»
Мать обвинила новосибирский роддом в смерти младенца
16.04.2026 в 16:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru