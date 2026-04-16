Первыми рейсовыми самолётами в Улан-Удэ были немецкие «Юнкерсы»

История гражданской авиации Республики Бурятия насчитывает уже целое столетие. Её становление связано с первыми попытками наладить регулярное воздушное сообщение между удалёнными территориями, что в 1920-е годы было не только техническим вызовом, но и важным шагом в развитии международных связей.

Как сообщает телеграмм-канал аэропорта «Байкал» со ссылкой на ведомственный журнал «АэроФото», летом 1926 года была открыта воздушная линия Верхнеудинск – Урга (ныне Улан-Батор). Этот маршрут изначально задумывался как регулярный, несмотря на сложные климатические условия и ограниченные технические возможности того времени. Организация рейсов велась при участии союзного общества «Добролёт», сыгравшего ключевую роль в развитии гражданской авиации в СССР.

Для выполнения полётов в Верхнеудинск поступили четыре немецких самолёта «Юнкерс Ю-13». Эти германские машины стали первыми воздушными судами, фактически положившими начало работе будущего аэропорта. Одновременно с этим было построено небольшое здание аэровокзала и создана необходимая инфраструктура, обеспечивавшая приём и обслуживание рейсов.

Полёты по маршруту Верхнеудинск – Урга имели не только транспортное значение. Они стали частью более широкой стратегии, направленной на укрепление связей Советского Союза с соседними азиатскими странами. Авиация выступала инструментом не только доставки пассажиров и грузов, но и важным элементом дипломатического и экономического взаимодействия.

С течением времени воздушное сообщение развивалось, совершенствовались технологии, увеличивалась дальность и надёжность полётов. На месте первых примитивных построек формировалась полноценная авиационная инфраструктура, которая впоследствии превратилась в современный аэропорт.