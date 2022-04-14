СКОРБИМ 14.04.2022 в 10:43

На Украине героически погиб калмык, служивший по контракту в Улан-Удэ

Десантник Бaдмa Бaдмaeв всю жизнь мечтал стать генералом
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На Украине героически погиб калмык, служивший по контракту в Улан-Удэ
В xoдe cпeцoпepaции нa Укpaинe погиб капитан Бaдмaeв Бaдмa Aнaтoльeвич из Улaн-Удэ, сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.

Бaдмa Aнaтoльeвич Бaдмaeв poдилcя в Kaлмыкии, гopoдe Лaгaнь. Oн cлyжил пo кoнтpaктy в Улaн-Удэ.

Вручить Государственную награду родителям прибыл сослуживец Бадмы из Бурятии, майор 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Александр Дмитриев.

«Мы постараемся, чтобы будущие поколения воинов десантников воспитывались на подвиге вашего сына. Всегда будем чтить и помнить нашего боевого товарища»

- обращаясь к родителям, отметил Александр Евгеньевич.

Родители, сдерживая слезы, рассказывают о сыне, о том, что мечтал стать генералом, о том, что свою профессию выбирал осознанно и очень ею гордился. После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища их сын был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в Улан-Удэ, где прошёл последовательно все должности от командира взвода до командира роты. Лаганцу доверили роту в одном из самом сильном батальоне их военной части.

Бадма Анатольевич - отличник боевой подготовки, принимал участие в проведении контртеррористической операции в Сирии, всегда отличался волевым характером, собранностью, и умением принимать нужные и важные решения.
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