СКОРБИМ 15.04.2022 в 09:57
На Украине героически погиб ветеран боевых действий из Бурятии
Цырен Санжиев получил ранение 5 марта, а спустя месяц умер
В ходе военной спецоперации на Украине погиб Санжиев Цырен Владимирович, старший сержант, сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.
Цырен родился 12 сентября 1987 г. в селе Шанага Бичурского района Республики Бурятия.
В 1994 году пошел в 1 класс Шанагинской средней общеобразовательной школы. С 5 класса и до окончания учился в Потанинской средней школе. Учителя и одноклассники отмечали в нём скромность, доброту, трудолюбие, ответственность, отзывчивость, он всегда был доброжелателен, с уважением относился к старшим.
По окончанию школы поступил на юридический факультет «Бурятского колледжа статистики, экономики и информационных технологий». В 2007 году был призван для прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, после увольнения в запас в 2008 году заключил первый контракт в войсковой части 21037, был назначен командиром отделения.
17 ноября 2009 присвоено звание старший сержант.
С 2009 года по 2012 гг. служил по контракту в Чеченской Республике. Является ветераном боевых действий. В 2013 году вернулся на родину и продолжил службу в Войсковой части 46108 г. Улан-Удэ.
С 2020 года проходил службу в войсковой части 69647 г. Кяхта.
В феврале 2020 года, назначен на должность заместителя командира взвода – командиром орудия гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой части 69647.
Командование части, сослуживцы отмечают в Цырене Владимировиче такие качества, как: профессионализм, ответственность, отзывчивость, преданность Родине и военной службе, он на всегда останется авторитетом для сослуживцев и ребят проходивших срочную под его командованием.
За время службы неоднократно был отмечен командованием и награжден медалью «За службу на Северно Кавказе», медалью «За воинскую доблесть», медалью «Восток -2018».
5 Марта 20022 года в ходе проведения специальной военной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, для обеспечения национальной безопасности России, старший сержант Санжиев Цырен Владимирович получил ранение, 6 апреля 2022 года от полученных ран скончался в военном госпитале им. Бурденко г. Москва.
Старший сержант Санжиев Цырен Владимирович погиб исполнив свой воинский долг. Награжден орденом Мужества посмертно.
У Цырена Владимировича остались любящие жена и 3 детей.
Цырен родился 12 сентября 1987 г. в селе Шанага Бичурского района Республики Бурятия.
В 1994 году пошел в 1 класс Шанагинской средней общеобразовательной школы. С 5 класса и до окончания учился в Потанинской средней школе. Учителя и одноклассники отмечали в нём скромность, доброту, трудолюбие, ответственность, отзывчивость, он всегда был доброжелателен, с уважением относился к старшим.
По окончанию школы поступил на юридический факультет «Бурятского колледжа статистики, экономики и информационных технологий». В 2007 году был призван для прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, после увольнения в запас в 2008 году заключил первый контракт в войсковой части 21037, был назначен командиром отделения.
17 ноября 2009 присвоено звание старший сержант.
С 2009 года по 2012 гг. служил по контракту в Чеченской Республике. Является ветераном боевых действий. В 2013 году вернулся на родину и продолжил службу в Войсковой части 46108 г. Улан-Удэ.
С 2020 года проходил службу в войсковой части 69647 г. Кяхта.
В феврале 2020 года, назначен на должность заместителя командира взвода – командиром орудия гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой части 69647.
Командование части, сослуживцы отмечают в Цырене Владимировиче такие качества, как: профессионализм, ответственность, отзывчивость, преданность Родине и военной службе, он на всегда останется авторитетом для сослуживцев и ребят проходивших срочную под его командованием.
За время службы неоднократно был отмечен командованием и награжден медалью «За службу на Северно Кавказе», медалью «За воинскую доблесть», медалью «Восток -2018».
5 Марта 20022 года в ходе проведения специальной военной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, для обеспечения национальной безопасности России, старший сержант Санжиев Цырен Владимирович получил ранение, 6 апреля 2022 года от полученных ран скончался в военном госпитале им. Бурденко г. Москва.
Старший сержант Санжиев Цырен Владимирович погиб исполнив свой воинский долг. Награжден орденом Мужества посмертно.
У Цырена Владимировича остались любящие жена и 3 детей.
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