Общество 04.05.2024 в 09:36

Сегодня стартует первый рейс Улан-Удэ-Казань

Рейс будет летать два раза в неделю
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сегодня стартует первый рейс Улан-Удэ-Казань

С 3 мая 2024 года авиакомпания «Северный ветер» («Nordwind») открыла регулярный рейс по маршруту Казань - Улан-Удэ - Казань. Полёты запланированы два раза в неделю на комфортабельных самолётах Boeing 737-800 вместимостью в 189 пассажирских кресел. Самолет из Татарстана уже прибыл в Улан-Удэ утром.

Сегодня на нем, 4 мая, жители Бурятии, впервые отправятся в Казань из столицы республики.

- Загрузка на первом рейсе Казань - Улан-Удэ – Казань высокая! 147 пассажиров на прилёт и 158 пассажиров на вылет! Рейс будет выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам, - сообщил директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Вылеты из Казани будут осуществляться рейсом N4-783 по понедельникам и пятницам в 23:30, а вылеты из Улан-Удэ рейсом N4-784 по вторникам и субботам в 10:40. Указано местное время каждого аэропорта.

Продолжительность полета - 5 часов 15 минут. Примерная стоимость билетов в одну сторону на ближайшие даты составит от 7800 рублей.

Напомним, рейс стал возможным благодаря соглашению о сотрудничестве правительства Бурятии с авиакомпанией «Северный ветер» («Nordwind»), подписанного на международной туристической выставке «Mitt-2024».


Фото: министерство туризма РБ

 

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