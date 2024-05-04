Общество 04.05.2024 в 12:26

В Улан-Удэ закроют центр для репетиции парада ко Дню Победы

Будут перекрыты улицы Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, Коммунистическая
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ закроют центр для репетиции парада ко Дню Победы

Сегодня, 4 мая, с 18.00 до 21.00 состоится репетиция военного парада с участием военной техники. Поэтому с 16.00 и до окончания мероприятия изменятся схемы движения общественного транспорта.

Для личного транспорта будут перекрыты дороги по улицам Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, участок ул. Коммунистическая от ул. Сухэ-Батора до ул. Ербанова, правая сторона Борсоева от Виадука до ул. Сухэ-Батора.

Схемы объезда прилагаются.





Фото: скрин видео администрации города

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