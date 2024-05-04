Общество 04.05.2024 в 12:26
В Улан-Удэ закроют центр для репетиции парада ко Дню Победы
Будут перекрыты улицы Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, Коммунистическая
Сегодня, 4 мая, с 18.00 до 21.00 состоится репетиция военного парада с участием военной техники. Поэтому с 16.00 и до окончания мероприятия изменятся схемы движения общественного транспорта.
Для личного транспорта будут перекрыты дороги по улицам Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, участок ул. Коммунистическая от ул. Сухэ-Батора до ул. Ербанова, правая сторона Борсоева от Виадука до ул. Сухэ-Батора.
Схемы объезда прилагаются.
Фото: скрин видео администрации города