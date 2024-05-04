СПИД центр Бурятии наградил лучших врачей республики

Лучшие врачи-инфекционисты и лучшие врачи клинической лабораторной диагностики Бурятии награждены благодарственными письмами за достижения в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Награждение прошло в рамках 35-летия Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД.









Лучшими врачами-инфекционистами стали Доржиева Мыдыгма Баировна, врач-инфекционист Гусиноозерской ЦРБ; Суранова Оксана Михайловна, врач-инфекционист Кабанской ЦРБ; Митапова Ирина Гармаевна, врач-инфекционист Курумканской ЦРБ.

За особый вклад в борьбу с ВИЧ-инфекцией награжден Бадмаев Батор Эрдынеевич, врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы.

Лучшие врачи клинической лабораторной диагностики: Хулугурова Вера Васильевна, врач клинической лабораторной диагностики Заиграевской ЦРБ, Хлебникова Елена Владимировна, врач клинической лабораторной диагностики Кяхтинской ЦРБ, Иринчинова Елизавета Владимировна, врач клинической лабораторной диагностики Гусиноозерской ЦРБ.

- Поздравляем награжденных с получением награды и благодарим коллег из других организаций за больший труд в борьбе с ВИЧ-инфекцией! С вами мы предотвратим распространение ВИЧ-инфекции по всей Бурятии, - поздравили врачей в СПИД-центре.





Фото: СПИД центр Бурятии