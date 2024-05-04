Общество 04.05.2024 в 16:26

Жители Бурятии готовятся встречать Великую Пасху

Верующие помогают с генеральной уборкой в храмах и освящают угощения на 5 мая
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии готовятся встречать Великую Пасху

Жители Бурятии готовятся встретить 5 мая праздник Великой Пасхи, главный праздник православных христиан. Верующие помогают с уборкой в храмах, готовят праздничный стол, освящают куличи и яйца.

Программа мероприятий, посвященная Великой Пасхе, в Улан-Удэ с 4 по 6 мая (возрастное ограничение 0+):

4 мая в Великую субботу в 8 часов в Одигитриевском соборе митрополит Иосиф возглавит совершение Вечерни и Литургии св. Василия Великого. По завершении Литургии на территории собора владыка совершит освящение пасхальной снеди.

По церковному уставу и благочестивой традиции пасхальная снедь освящается именно в Великую субботу. Поэтому на территории собора в течение всего дня до 19 часов вечера духовенство собора будет совершать освящение пасхальной снеди.

В 23 часа в Одигитриевском соборе владыка Иосиф возглавит Пасхальную полунощницу и Крестный ход.

5 мая в день Светлого Христова Воскресения в полночь будет совершена Светлая Заутреня и Литургия.

В 16 часов городское духовенство с Главой Бурятской митрополии владыкой Иосифом, прихожане городских храмов и все желающие соберутся в строящемся Успенском кафедральном соборе (парк Орешково), чтобы принять участие в Первом Пасхальном крестном шествии от Успенского до Одигитриевского собора по центральным улицам г. Улан-Удэ.

В 17 часов по окончании крестного хода в Одигитриевском соборе состоится Великая Пасхальная Вечерня – служба, которая совершается раз в году.

По завершении службы, около 17-30 на территории Одигитриевского собора впервые состоится Пасхальный концерт под открытым небом. Завершится праздник общей трапезой.

6 мая в 9 часов утра в Свято-Троицком храме состоится встреча Благодатного огня из Иерусалима.


Возрастное ограничение 0+


Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

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