Спорт 04.05.2024 в 11:00

Спортсменка из Бурятии стала двукратной чемпионкой турнира по женской борьбе

Она завоевала золото в весовой категории до 65 кг
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Текст: Служба информации "Номер один"
Спортсменка из Бурятии стала двукратной чемпионкой турнира по женской борьбе

Спортсменка из Бурятии Валерия Дондупова завоевала золото предолимпийского чемпионата России по женской борьбе. Чемпионат проходил с 30 апреля по 2 мая в 11-тысячной подмосковной LIVE Арене.

В решающем поединке Валерия Дондупова одержала победу над Златославой Степановой из Москвы со счётом 6:4. Это вторая подряд золотая медаль Валерии на главном турнире страны.

Места в весовой категории до 65 кг распределились следующим образом:

1. Валерия Дондупова (Бурятия).

2. Златослава Степанова (Москва).

3. Динара Кудаева (Красноярский край) и Кристина Еремина (Краснодарский край).

Отметим, Валерия Дондупова тренируется у Евгения Павлова, воспитанница СК «Номто», ЦСП, РСШОР.

Бронзовые медали чемпионата по вольной и женской борьбе одержали спортсменки Анна Щербакова и Ульяна Тукуренова.

 

На фото: Валерия Дондупова


На фото: Ульяна Тукуренова и Анна Щербакова


Фото: Центр спортивной подготовки Республики Бурятия

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