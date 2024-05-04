Спортсменка из Бурятии стала двукратной чемпионкой турнира по женской борьбе

Спортсменка из Бурятии Валерия Дондупова завоевала золото предолимпийского чемпионата России по женской борьбе. Чемпионат проходил с 30 апреля по 2 мая в 11-тысячной подмосковной LIVE Арене.

В решающем поединке Валерия Дондупова одержала победу над Златославой Степановой из Москвы со счётом 6:4. Это вторая подряд золотая медаль Валерии на главном турнире страны.

Места в весовой категории до 65 кг распределились следующим образом:

1. Валерия Дондупова (Бурятия).

2. Златослава Степанова (Москва).

3. Динара Кудаева (Красноярский край) и Кристина Еремина (Краснодарский край).

Отметим, Валерия Дондупова тренируется у Евгения Павлова, воспитанница СК «Номто», ЦСП, РСШОР.

Бронзовые медали чемпионата по вольной и женской борьбе одержали спортсменки Анна Щербакова и Ульяна Тукуренова.

На фото: Валерия Дондупова





На фото: Ульяна Тукуренова и Анна Щербакова





Фото: Центр спортивной подготовки Республики Бурятия