Общество 04.05.2024 в 13:58

Жители Улан-Удэ могут написать письмо солдату

Письмо можно опустить в специальный почтовый ящик в парках города
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ могут написать письмо солдату

В парках города Улан-Удэ проходит акция «Письмо солдату» в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции (возрастное ограничение 0+).

Чтобы принять участие в акции, нужно:

1.     Написать письмо, пожелание или рисунок;

2.     Прийти в парк Юбилейный или в парк им. Д.Ж. Жанаева.

3.     Скинуть свое письмо в специальный ящик.

Места расположения почтовых ящиков: парк им. Д. Ж. Жанаева, кафе - мороженое «Бульдог»; парк Юбилейный, кафе «Кофе и Молоко» на входе в парк, со стороны ост. Заря.

Акция продлится до 10 мая.


Возрастное ограничение 0+

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