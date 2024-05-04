Общество 04.05.2024 в 13:58
Жители Улан-Удэ могут написать письмо солдату
Письмо можно опустить в специальный почтовый ящик в парках города
В парках города Улан-Удэ проходит акция «Письмо солдату» в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции (возрастное ограничение 0+).
Чтобы принять участие в акции, нужно:
1. Написать письмо, пожелание или рисунок;
2. Прийти в парк Юбилейный или в парк им. Д.Ж. Жанаева.
3. Скинуть свое письмо в специальный ящик.
Места расположения почтовых ящиков: парк им. Д. Ж. Жанаева, кафе - мороженое «Бульдог»; парк Юбилейный, кафе «Кофе и Молоко» на входе в парк, со стороны ост. Заря.
Акция продлится до 10 мая.
Возрастное ограничение 0+