Жители Улан-Удэ могут написать письмо солдату

В парках города Улан-Удэ проходит акция «Письмо солдату» в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции (возрастное ограничение 0+).

Чтобы принять участие в акции, нужно:

1. Написать письмо, пожелание или рисунок;

2. Прийти в парк Юбилейный или в парк им. Д.Ж. Жанаева.

3. Скинуть свое письмо в специальный ящик.

Места расположения почтовых ящиков: парк им. Д. Ж. Жанаева, кафе - мороженое «Бульдог»; парк Юбилейный, кафе «Кофе и Молоко» на входе в парк, со стороны ост. Заря.

Акция продлится до 10 мая.





Возрастное ограничение 0+