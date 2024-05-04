Общество 04.05.2024 в 10:04

Жители Улан-Удэ проедутся на велосипедах по всему городу

Велопробег посвящен 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ проедутся на велосипедах по всему городу

Участники сейчас собираются на трех точках старта, где в 10.00 пройдут районные митинги и построение колонн. В 10.20 велоколонны стартуют по трем маршрутам из районов города.

Велопробег «Звезда Победы» посвящен 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии могут принять участие жители города от 16 лет и старше.

В 10.20 велоколонны стартуют по трем маршрутам:

Железнодорожный район: пл. Славы – пр. 50-летия Октября – ул. Коммунистическая – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;

Октябрьский район: Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны в мкрн им. Горького - ул. Бабушкина – Удинский мост – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;

Советский район: бюст Героя Советского Союза В.Б. Борсоева – ул. Борсоева – ул. Смолина – Набережная – «Клеверная развязка» - ул. Балтахинова – Мемориал Победы.

В 11.00 велоколонны прибудут на Мемориал Победы для участия в акции «Цветок Победы». Участники велопробега возложат цветы к Вечному огню.

Сотрудники полиции и инспекторы ГИБДД будут обеспечивать безопасность участников во время движения. Средняя скорость движения участников не будет превышать 10 км в час. Также в случае необходимости волонтеры-медики будут оказывать медицинскую помощь участникам.

Возрастное ограничение для участников: 16+


Фото: Мэрия Улан-Удэ

Все новости

Спортсменка из Бурятии стала двукратной чемпионкой турнира по женской борьбе
04.05.2024 в 11:00
Жители Улан-Удэ проедутся на велосипедах по всему городу
04.05.2024 в 10:04
Сегодня стартует первый рейс Улан-Удэ-Казань
04.05.2024 в 09:36
За закрытыми дверями
04.05.2024 в 08:00
В Бурятии экотанкер может лишиться имени Героя СССР
04.05.2024 в 07:00
Житель Улан-Удэ в ходе драки у ночного клуба задавил своего же приятеля
03.05.2024 в 17:46
Где и когда можно освятить куличи в Улан-Удэ?
03.05.2024 в 17:44
В Бурятии продолжают ремонт региональной дороги в Заиграевском районе
03.05.2024 в 17:27
В Улан-Удэ многомиллиардный проект рискует превратится в нескончаемый долгострой
03.05.2024 в 17:22
В центре Улан-Удэ покажут новую лазерную инсталляцию
03.05.2024 в 16:44
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 мая

Читайте также
Сегодня стартует первый рейс Улан-Удэ-Казань
Рейс будет летать два раза в неделю
04.05.2024 в 09:36
За закрытыми дверями
Как работают и зарабатывают заключенные в исправительной колонии
04.05.2024 в 08:00
В Бурятии экотанкер может лишиться имени Героя СССР
«Ассенизаторское» судно предложили переименовать
04.05.2024 в 07:00
Где и когда можно освятить куличи в Улан-Удэ?
Православные Бурятии 5 мая празднуют светлую Пасху
03.05.2024 в 17:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru