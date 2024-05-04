Жители Улан-Удэ проедутся на велосипедах по всему городу

Участники сейчас собираются на трех точках старта, где в 10.00 пройдут районные митинги и построение колонн. В 10.20 велоколонны стартуют по трем маршрутам из районов города.

Велопробег «Звезда Победы» посвящен 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии могут принять участие жители города от 16 лет и старше.

В 10.20 велоколонны стартуют по трем маршрутам:

Железнодорожный район: пл. Славы – пр. 50-летия Октября – ул. Коммунистическая – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;

Октябрьский район: Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны в мкрн им. Горького - ул. Бабушкина – Удинский мост – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;

Советский район: бюст Героя Советского Союза В.Б. Борсоева – ул. Борсоева – ул. Смолина – Набережная – «Клеверная развязка» - ул. Балтахинова – Мемориал Победы.

В 11.00 велоколонны прибудут на Мемориал Победы для участия в акции «Цветок Победы». Участники велопробега возложат цветы к Вечному огню.

Сотрудники полиции и инспекторы ГИБДД будут обеспечивать безопасность участников во время движения. Средняя скорость движения участников не будет превышать 10 км в час. Также в случае необходимости волонтеры-медики будут оказывать медицинскую помощь участникам.

Возрастное ограничение для участников: 16+





Фото: Мэрия Улан-Удэ