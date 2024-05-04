Театр народной музыки и танца «Забава» приглашает на концерт 8 мая

Театр народной музыки и танца «Забава» приглашает жителей и гостей столицы окунуться во времена Великой Отечественной войны, в те нелегкие годы, когда отцы и деды, не жалея себя, защищали нашу Родину. 8 мая состоится музыкальный спектакль, посвященный 79-ой годовщине Великой Победы.

- В музыкальный спектакль войдут песни военных и послевоенных лет, военные пляски в исполнении хореографической группы театра и инструментальные произведения. Концертная программа будет представлена в виде спектакля о силе духа народов России, - сообщили организаторы концерта.

Концерт состоится 8 мая, в Русском драматическом театре им. Н. Бестужева, в 18.30.

Действует программа «Пушкинская карта». Справки по телефонам 61-23-89, 23-50-10.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один