В Улан-Удэ встретили «Поезд Победы»

Сегодня на станции Улан-Удэ встретили «Поезд Победы», который запустила ВСЖД в честь 79 годовщины окончания Великой Отечественной войны. Поезд празднично украшен ко Дню Победы. На перроне во встречи поезда прошел концерт. Участники встречи могли посмотреть музейные экспозиции внутри поезда.













- Годы идут, и тех, кто на своих плечах принёс Победу, становится всё меньше. Но мы их помним, помним сегодня и будем помнить всегда их подвиг, что их сила духа, сила воли, труд, самоотдача принесли Победу.И наша страна сейчас снова стоит перед вызовом, на поле боя защищаются наши настоящее и будущее. Как и 79 лет назад, мы все ждём Победы над фашизмом. И сегодня только объединившись, только всем миром мы можем достичь Победы, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече поезда.

- Призываю всех быть сильными, быть достойными наших прадедов и тех наших ребят, которые сейчас на передовой. Только все вместе мы сможем сделать нашу страну сильной, независимой и счастливой, - подчеркнул глава.

«Поезд Победы» — это уникальный передвижной музей, размещенный в движущемся составе поезда. На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы».

Но не только скульптурами уникальна выставочная экспозиция, интересно также и ее мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.





Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова