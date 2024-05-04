В Монголии почтили память солдат, погибших во время Великой Отечественной войны

3 мая в монгольском пограничном сомоне Алтан-Булак состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам из Монголии, погибшим в годы Великой Отечественной войны.





В памятной акции приняли участие губернатор Селенгинского аймака Монголии Нацагдоржийн Лхагвадорж, глава Кяхтинского района Бурятии Андрей Фомин, мэр населенного пункта Алтан-Булак Н. Отгонцогт.

- Мы не имеем права забыть ужасы той войны. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, что мы сейчас жили, - заявил Андрей Фомин.





Фото: администрация Кяхтинского района