Общество 04.05.2024 в 16:46
В Монголии почтили память солдат, погибших во время Великой Отечественной войны
Акция прошла возле мемориала советским воинам в Алтан-Булак
3 мая в монгольском пограничном сомоне Алтан-Булак состоялось возложение венков к мемориалу советским воинам из Монголии, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В памятной акции приняли участие губернатор Селенгинского аймака Монголии Нацагдоржийн Лхагвадорж, глава Кяхтинского района Бурятии Андрей Фомин, мэр населенного пункта Алтан-Булак Н. Отгонцогт.
- Мы не имеем права забыть ужасы той войны. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, что мы сейчас жили, - заявил Андрей Фомин.
Фото: администрация Кяхтинского района