СКОРБИМ 25.04.2022 в 09:40
На Украине героически погиб младший сержант мотострелковой бригады из Бурятии
Зоригто Бадмаев по указу президента России награжден Орденом Мужества посмертно
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Бадмаев Зоригто Баирович, младший сержант, пишет Мемориал памяти военным из Бурятии.
Зоригто Баирович Бадмаев родился 21 февраля 1997 года в с. Верхний Торей. Успешно закончил Верхнеторейскую среднюю школу.
Активно участвовал в общественной жизни района, увлекался спортом, многократный чемпион района по шахматам.
После окончания школы поступил Бурятский республиканский педагогический колледж г. Улан-Удэ, где получил диплом учителя физической культуры.
Срочную службу проходил в г. Чита, где успешно закончил сержантскую школу.
С 2017 года проходил контрактную службу в г. Кяхта.
Принимал участие в международных военных учениях "Селенга", за что удостоен одноимённой медалью.
Указом Президента РФ гвардии младший сержант 37 отдельной мотострелковой бригады в/ч 69647 Бадмаев Зоригто Баирович награжден Орденом Мужества посмертно.
Гражданская панихида пройдет 25 апреля в 13.00 в с. Верхний Торей
Зоригто Баирович Бадмаев родился 21 февраля 1997 года в с. Верхний Торей. Успешно закончил Верхнеторейскую среднюю школу.
Активно участвовал в общественной жизни района, увлекался спортом, многократный чемпион района по шахматам.
После окончания школы поступил Бурятский республиканский педагогический колледж г. Улан-Удэ, где получил диплом учителя физической культуры.
Срочную службу проходил в г. Чита, где успешно закончил сержантскую школу.
С 2017 года проходил контрактную службу в г. Кяхта.
Принимал участие в международных военных учениях "Селенга", за что удостоен одноимённой медалью.
Указом Президента РФ гвардии младший сержант 37 отдельной мотострелковой бригады в/ч 69647 Бадмаев Зоригто Баирович награжден Орденом Мужества посмертно.
Гражданская панихида пройдет 25 апреля в 13.00 в с. Верхний Торей
ТегиУкраина