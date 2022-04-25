СКОРБИМ 25.04.2022 в 09:40

На Украине героически погиб младший сержант мотострелковой бригады из Бурятии

Зоригто Бадмаев по указу президента России награжден Орденом Мужества посмертно
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На Украине героически погиб младший сержант мотострелковой бригады из Бурятии
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Бадмаев Зоригто Баирович, младший сержант, пишет Мемориал памяти военным из Бурятии.

Зоригто Баирович Бадмаев родился 21 февраля 1997 года в с. Верхний Торей. Успешно закончил Верхнеторейскую среднюю школу.

Активно участвовал в общественной жизни района, увлекался спортом, многократный чемпион района по шахматам.

После окончания школы поступил Бурятский республиканский педагогический колледж г. Улан-Удэ, где получил диплом учителя физической культуры.

Срочную службу проходил в г. Чита, где успешно закончил сержантскую школу.

С 2017 года проходил контрактную службу в г. Кяхта.

Принимал участие в международных военных учениях "Селенга", за что удостоен одноимённой медалью.

Указом Президента РФ гвардии младший сержант 37 отдельной мотострелковой бригады в/ч 69647 Бадмаев Зоригто Баирович награжден Орденом Мужества посмертно.

Гражданская панихида пройдет 25 апреля в 13.00 в с. Верхний Торей
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