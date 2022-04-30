СКОРБИМ 30.04.2022 в 10:18

На Украине героически погиб рядовой из Челутая

Дмитрия Быкова похоронят 30 апреля
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Текст: Нина Павлова
На Украине героически погиб рядовой из Челутая
На Украине погиб ещё один военный из Бурятии – 22-летний Дмитрий Быков. Он отдал жизнь во время спецоперации по защите Донбасса, сообщается в местном паблике «Заиграево-инфо 24/7».

Дмитрий родился 6 октября 1999 года. Учился в Челутаевской СОШ № 1.

Он зарекомендовал себя как вдумчивый ученик, способный самостоятельно делать выводы и находить решение поставленных задач. Обладал не только хорошими спортивными данными, но и положительными нравственными качествами – справедливостью, смелостью и находчивостью.

После девятого класса наш земляк поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум, окончил его и, немного поработав, ушёл в армию. Во время прохождения срочной службы подписал контракт.

Прощание с Димой Быковым состоится в заиграевском посёлке Челутай 30 апреля. Оно начнётся в 12:00 около здания местного дома культуры.
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