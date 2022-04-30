На Украине героически погиб рядовой из Челутая

На Украине погиб ещё один военный из Бурятии – 22-летний Дмитрий Быков. Он отдал жизнь во время спецоперации по защите Донбасса, сообщается в местном паблике «Заиграево-инфо 24/7».Дмитрий родился 6 октября 1999 года. Учился в Челутаевской СОШ № 1.Он зарекомендовал себя как вдумчивый ученик, способный самостоятельно делать выводы и находить решение поставленных задач. Обладал не только хорошими спортивными данными, но и положительными нравственными качествами – справедливостью, смелостью и находчивостью.После девятого класса наш земляк поступил в Бурятский республиканский индустриальный техникум, окончил его и, немного поработав, ушёл в армию. Во время прохождения срочной службы подписал контракт.Прощание с Димой Быковым состоится в заиграевском посёлке Челутай 30 апреля. Оно начнётся в 12:00 около здания местного дома культуры.