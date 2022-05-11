СКОРБИМ 11.05.2022 в 10:42

На Украине героически погиб танкист из Бурятии

Младший сержант Бато Басанов был победителем танкового биатлона
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Текст: Нина Павлова
На Украине героически погиб танкист из Бурятии
В Иволгинском районе простились с победителем танкового биатлона. 14 марта в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк Басанов Бато Валерьевич.

Басанов Бато Валерьевич родился 13 октября 1996 года в г. Улан-Удэ. Был третьим ребенком в семье Валерия Евгеньевича и Туяны Владимировны.

В 2004 году пошёл в первый класс СОШ №56 г.Улан-Удэ. В 2006 году семья переехала в с. Иволгинск, где продолжил обучение в Иволгинской школе.

В школе Бато учился на отлично, рос любознательным ребёнком, обладал лидерскими качествами и организаторскими способностями. В течение нескольких лет Бато был старостой класса, имел авторитет среди одноклассников.

В старших классах Бато Басанов занимался баскетболом, в составе сборной неоднократно становился чемпионом и призером района.

После окончания школы поступил на Восточный факультет Бурятского государственного университета.

В 2016 году принял решение пойти в армию. Он проходил военную подготовку в г. Чита, далее был переведён в г. Кяхта. Там же подписал первый контракт. Был оператором-наводчиком первой танковой роты танкового батальона в звании гвардии ефрейтора.

За время прохождения службы ефрейтор Бато Валерьевич зарекомендовал себя дисциплинированным и ответственным военнослужащим.

В 2021 году участвовал во Всероссийских соревнованиях по танковому биатлону, где его команда стала чемпионом. Был награжден Юбилейной медалью, посвященной 75-летию со Дня образования союза танкистов.

В февраля 2022 года также принимал участие в международных совместных тактических учениях «Союзная решимость».

По характеру был общительный, открытый, отзывчивый. Верный товарищ и друг, он готов был прийти на помощь. Жизнерадостный, улыбчивый и искренний, Бато всегда был гордостью своей семьи, был верной опорой.

У Бато остались мама, старший брат и 2 сестры. 

Бато Валерьевич Басанов награждён Орденом Мужества посмертно.
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