СКОРБИМ 12.05.2022 в 10:02
На Украине героически погиб мотострелок из Кижингинского района
Максим Карпов был очень эрудированным парнем - в школьные годы участвовал в конкурсе "Ученик года"
Текст: Нина Павлова
В ходе специальной операции на Украине при исполнении воинского долга 1 мая погиб гвардии рядовой Карпов Максим Андреевич. Об этом сообщает Мемориал памяти военным из Бурятии.
Максим Карпов родился 27.03.1998 г. в селе Усть-Орот Кижингинского района Республики Бурятия. Закончил Усть-Оротскую среднюю общеобразовательную школу в 2015 году.
За годы учебы в школе принимал активное участие в общественной жизни класса и школы. Он всегда стремился к достижению поставленных целей. Максим обладал высоким уровнем интеллекта и эрудиции, отличными знаниями по всем школьным предметам, являлся призером, победителем муниципальных, региональных предметных олимпиад и научно-практических конференций по истории, обществознанию, праву, избирательному праву, истории Бурятии, литературе.
Участвовал в районном конкурсе «Ученик года-2015», был удостоен диплома в номинации «Лидер нового поколения». По характеру был общительным, открытым и отзывчивым, готовым всегда прийти на помощь друзьям, одноклассникам и родным.
Продолжил учебу в Восточно-Сибирском государственном университете технологии и управления на юридическом факультете.
В 2019 году был призван в армию, где подписал первый контракт в в/ч 69647 37 –ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады. За время службы зарекомендовал себя как дисциплинированный и ответственный военнослужащий.
Максим принимал непосредственное участие в специальной военной операции на Украине. Указом Президента Российской Федерации в марте 2022 года за личное мужество и отвагу был награжден медалью «За отвагу».
В наших сердцах он навсегда останется уверенным в себе человеком, добрым, честным, скромным, верным другом и достойным сыном, смелым и мужественным воином.
Прощание с Героем состоялось 10 мая 2022 года в с. Усть-Орот.
Максим Карпов родился 27.03.1998 г. в селе Усть-Орот Кижингинского района Республики Бурятия. Закончил Усть-Оротскую среднюю общеобразовательную школу в 2015 году.
За годы учебы в школе принимал активное участие в общественной жизни класса и школы. Он всегда стремился к достижению поставленных целей. Максим обладал высоким уровнем интеллекта и эрудиции, отличными знаниями по всем школьным предметам, являлся призером, победителем муниципальных, региональных предметных олимпиад и научно-практических конференций по истории, обществознанию, праву, избирательному праву, истории Бурятии, литературе.
Участвовал в районном конкурсе «Ученик года-2015», был удостоен диплома в номинации «Лидер нового поколения». По характеру был общительным, открытым и отзывчивым, готовым всегда прийти на помощь друзьям, одноклассникам и родным.
Продолжил учебу в Восточно-Сибирском государственном университете технологии и управления на юридическом факультете.
В 2019 году был призван в армию, где подписал первый контракт в в/ч 69647 37 –ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады. За время службы зарекомендовал себя как дисциплинированный и ответственный военнослужащий.
Максим принимал непосредственное участие в специальной военной операции на Украине. Указом Президента Российской Федерации в марте 2022 года за личное мужество и отвагу был награжден медалью «За отвагу».
В наших сердцах он навсегда останется уверенным в себе человеком, добрым, честным, скромным, верным другом и достойным сыном, смелым и мужественным воином.
Прощание с Героем состоялось 10 мая 2022 года в с. Усть-Орот.
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