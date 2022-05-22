СКОРБИМ 22.05.2022 в 15:09

На Украине героически погиб капитан из Бурятии

Сергей Тихоньких посмертно награждён «Орденом Мужества»

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Текст: Служба информации
На Украине героически погиб капитан из Бурятии

При выполнении служебного долга в специальной операции, проводимой на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, погиб гвардии капитан Сергей Александрович Тихоньких - командир зенитной батареи зенитного дивизиона 37 ОМСБр.

Родился 20 июня 1982 г в п. Наушки Кяхтинского района в семье рабочих.

В 1989 году пошёл в первый класс Наушкинской средней школы. В 1999 закончил 11 классов.

С 1999 по 2004 г. обучался в БГСХА по специальности зоотехник. Занимался в спортклубе академии и получил специальность тренер-инструктор по вольной борьбе. Принимал участие в различных соревнованиях по спорту.

Сергей был весёлым, отзывчивым, вежливым, трудолюбивым, доброжелательным, активным, достойно преодолевал жизненные трудности. Всегда был готов протянуть руку помощи.

С декабря 2004 по 2005г проходил действительную военную службу по призыву. В 2006 г поступил на курсы младших лейтенантов, которые с успехом окончил в 2007 г. и для дальнейшего прохождения службы в звании лейтенанта был направлен на должность командира взвода в г. Кяхта. В октябре 2019 года был назначен на должность командира зенитной батареи Зенитного Дивизиона 37 ОМСБр 36 ОА, где и проходил службу по настоящее время.

В 2016 г был награжден медалью «За укрепление боевого содружества».

Сослуживцы отзываются о Сергее как об ответственном и дисциплинированном офицере. Он умел грамотно и верно принимать решения в любой ситуации.

Капитан Сергей Александрович Тихоньких до последнего оставался верен воинскому долгу и присяге.

Посмертно награждён «Орденом Мужества».

У Сергея осталась жена и двое детей - дочь и сын.

 

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