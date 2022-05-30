В Бурятии сообщили о гибели на Украине молодого рядового из Улан-Удэ

Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели на Украине 20-летнего рядового из Улан-Удэ Андрея Панькова.Андрей Паньков родился 1 сентября 2001 года, рос вторым ребёнком в семье. В 2008 году пошёл в школу №31 в Улан-Удэ. После окончания 9 класса поступил в Байкальский колледж туризма и сервиса на отделение «Повар-кондитер». 18 июня 2021 года защитил диплом, а 30 июня его призвали в ряды Вооруженных сил РФ на срочную службу. В ноябре подписал контракт.«Андрей погиб 1 марта при исполнении воинских обязанностей в местности Калиновка под Киевом. Награждён орденом Мужества посмертно», - сообщили в паблике.