Педагоги Бурятии могут принять участие в профессиональном конкурсе

В России продолжается прием заявок на Всероссийский профессиональный конкурс «Первый учитель». Состязание объединяет учителей младшей школы и помогает распространять передовые педагогические практики.

Регистрация продлится до 12 мая по ссылке.



Отборочный этап пройдет заочно в 2 тура:

I тур (с 20 мая по 2 июня) – в формате профессионального тестирования;

II тур (с 6 по 30 июня) – в виде двух испытаний: «Профпрофиль» и «Групповая работа».



В очный этап пройдут 30 финалистов. Им предстоит пройти еще 2 тура испытаний: «Открытый урок» и «Урок для родителей» – в Екатеринбурге, «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир» – в Московской области.

Всероссийский профессиональный конкурс «Первый учитель» проводится с целью выявления талантливых учителей начальных классов, их поддержки и поощрения, повышения социального статуса педагогической профессии, распространения педагогического опыта лучших учителей начальных классов Российской Федерации.





Фото: Номер один