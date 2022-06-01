СКОРБИМ 01.06.2022 в 09:56

На Украине погиб «самый храбрый и лучший бурят»

Доброволец Станислав Аригунов несколько лет защищал Донбасс
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Текст: Константин Воронов
На Украине погиб «самый храбрый и лучший бурят»
1 июня в селе Улюн Баргузинского района пройдет гражданская панихида по погибшему на Украине добровольцу Станиславу Аригунову.

Как сообщает паблик «Баргузин-инфо.24/7», Станислав Аригунов родился в селе Улюн в многодетной семье. В 1998 году окончил Улюнскую среднюю школу и поступил в Технологический колледж ВСГТУ в Улан-Удэ по специальности «Юриспруденция».

В октябре 2000 года после окончания ТК ВСГТУ был призван на срочную службу в Ростовскую область, во внутренние войска спецназа «Росич». Затем по контракту служил в Российской армии, неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в Чечне до 2009 года. Являлся ветераном боевых действий.

В 2009 году вернулся на родину. С 2009 по 2015 год работал в ЧОП «Дельта» старшим охранником группы быстрого реагирования (ГБР) в Улан-Удэ. Женат, имеет двоих детей.

В 2015 году уехал добровольцем в Луганскую народную республику, работал в народной милиции г. Ровеньки инструктором добровольцев ЛНР в обучении рукопашному бою, тактике и стратегии ведения боя в городских и полевых условиях.

С 2016 по 16 марта 2022 года служил по контракту в в/ч 08807 города Брянка Луганской народной республики в должности старшего разведчика в звании ефрейтор.

Погиб 16 марта в ходе боевых действий под городом Рубежное, выполняя разведывательные действия на линии соприкосновения с ВСУ в результате огнестрельного пулевого сквозного ранения головы и шеи.

Зачислен на вечную память на Аллее Славы в городе Брянск ЛНР.

«Станислав очень гордился, что на Донбассе их называли «Путинские буряты». Жители Донбасса и боевые братья передали, что это был самый храбрый и лучший бурят», - передает «Баргузин-инфо.24/7».

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