СКОРБИМ 23.06.2022 в 10:36

На Украине погиб сержант из 11-й десантно-штурмовой бригады Баясхалан Цырендашиев

Указом президента он награждён Орденом Мужества посмертно
A- A+
Текст: Константин Воронов
На Украине погиб сержант из 11-й десантно-штурмовой бригады Баясхалан Цырендашиев
Как сообщает паблик «Джида-инфо 24/7», в ходе спецоперации на Украине погиб сержант из 11-й Отдельной Гвардейской десантно-штурмовой бригады Баясхалан Цырендашиев.

Баясхалан Цырендашиев родился октября 1985 года в селе Гэгэтуй. В 2003 году успешно закончил Гэгэтуйскую среднюю школу. Являлся непременным участником школьных, районных, спортивных мероприятий по волейболу, футболу, баскетболу.

В 2006 году поступил в Бурятский государственный университет на факультет физической культуры.

В 2007 году был призван в ряды Российской армии. Срочную службу проходил во Владивостоке. Заслужил право на ношение черного берета.

В 2009 году поступил в Рязанское высшее военное училище воздушно-десантных войск. В 2009 году заключил контракт с воинской частью в Новосибирске.

В 2012 году окончил Военный учебный научный центр «Общевойсковая академия ВС РФ» по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники». Назначен заместителем командира взвода обеспечения.

С 2014 по 2018 годы заместитель командира взвода – командир отделения роты материально-технического обеспечения.

С 2018 по 2019 годы служил в 11-й Отдельной Гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ. В 2020 году заключил новый контракт с 11-й ДШБ.

Указом президента РФ гвардии сержант Баясхалан Цырендашиев награждён Орденом Мужества посмертно.
Теги
Украина спецоперация

Все новости

В Улан-Удэ площадку «Играл Байкал» закроют на три дня
23.06.2022 в 11:18
В Улан-Удэ подрядчик положил асфальт, который можно сломать голыми руками
23.06.2022 в 11:03
На Украине погиб сержант из 11-й десантно-штурмовой бригады Баясхалан Цырендашиев
23.06.2022 в 10:36
Жители Бурятии осудили сельчан, которые построили дома в затопляемой зоне
23.06.2022 в 10:34
На федеральной трассе появились две световые проекции дорожной разметки «Зебра»
23.06.2022 в 10:06
В Улан-Удэ ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра
23.06.2022 в 10:01
Баир Жамбалов не стал жаловаться на условия содержания в колонии
23.06.2022 в 09:44
В Бурятии понадобилось 5 лет для утилизации остатков старой баржи на Байкале
23.06.2022 в 09:25
В Бурятии пьяный водитель получил 6 лет в колонии-поселении за смертельное ДТП
23.06.2022 в 08:17
В Бурятии начался ренессанс «праворулек»
23.06.2022 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
Артиллерист из Бурятии погиб в боях под Харьковом
Ширап Тарбаев награждён Орденом Мужества посмертно
22.06.2022 в 17:42
На Украине погиб танкист из Бурятии
Виктор Вторушин с 2013 года служил в танковых войсках
22.06.2022 в 10:01
Рядовой мотострелковой бригады из Бурятии награжден Орденом Мужества посмертно
Андрей Цыбиков погиб в ходе спецоперации на Украине
21.06.2022 в 16:03
В Бурятии простятся с погибшим на Украине Николаем Бальчиновым
Младший сержант неоднократно награждался за отличия в службе
21.06.2022 в 10:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru