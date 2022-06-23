На Украине погиб сержант из 11-й десантно-штурмовой бригады Баясхалан Цырендашиев

Как сообщает паблик «Джида-инфо 24/7», в ходе спецоперации на Украине погиб сержант из 11-й Отдельной Гвардейской десантно-штурмовой бригады Баясхалан Цырендашиев.Баясхалан Цырендашиев родился октября 1985 года в селе Гэгэтуй. В 2003 году успешно закончил Гэгэтуйскую среднюю школу. Являлся непременным участником школьных, районных, спортивных мероприятий по волейболу, футболу, баскетболу.В 2006 году поступил в Бурятский государственный университет на факультет физической культуры.В 2007 году был призван в ряды Российской армии. Срочную службу проходил во Владивостоке. Заслужил право на ношение черного берета.В 2009 году поступил в Рязанское высшее военное училище воздушно-десантных войск. В 2009 году заключил контракт с воинской частью в Новосибирске.В 2012 году окончил Военный учебный научный центр «Общевойсковая академия ВС РФ» по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники». Назначен заместителем командира взвода обеспечения.С 2014 по 2018 годы заместитель командира взвода – командир отделения роты материально-технического обеспечения.С 2018 по 2019 годы служил в 11-й Отдельной Гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ. В 2020 году заключил новый контракт с 11-й ДШБ.Указом президента РФ гвардии сержант Баясхалан Цырендашиев награждён Орденом Мужества посмертно.