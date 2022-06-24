СКОРБИМ 24.06.2022 в 09:26
В Бурятии простились с отцом четверых детей, погибшим на Украине
Александр Алхунов посмертно награждён Орденом Мужества
Текст: Нина Павлова
22 июня в Улан-Удэ, простились с военнослужащим Алхуновым Александром Романовичем.
Александр родился 18 апреля 1984 года в г. Улан-Удэ, погиб в ходе специальной операции на территории Украины.
После окончания школы поступил в ВСГТУ г. Улан-Удэ. В 2007 году окончил университет по специальности "менеджер". С 2007 года по 2008 год проходил срочную службу в армии в пгт. Онохой, Заиграевского района.
В 2017 г. связал свою судьбу с армией, с 2020 г. проходил службу в мотострелковом батальоне 37 гвардейской отдельной мотострелкой бригаде в г. Кяхта.
Светлая память об Александре, выполнившим до конца свой воинский долг навсегда останется в сердцах родных, друзей, сослуживцев.
Посмертно награждён Орденом Мужества.
У Александра осталось четверо сыновей.
Александр родился 18 апреля 1984 года в г. Улан-Удэ, погиб в ходе специальной операции на территории Украины.
После окончания школы поступил в ВСГТУ г. Улан-Удэ. В 2007 году окончил университет по специальности "менеджер". С 2007 года по 2008 год проходил срочную службу в армии в пгт. Онохой, Заиграевского района.
В 2017 г. связал свою судьбу с армией, с 2020 г. проходил службу в мотострелковом батальоне 37 гвардейской отдельной мотострелкой бригаде в г. Кяхта.
Светлая память об Александре, выполнившим до конца свой воинский долг навсегда останется в сердцах родных, друзей, сослуживцев.
Посмертно награждён Орденом Мужества.
У Александра осталось четверо сыновей.
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