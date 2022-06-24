В Бурятии простились с отцом четверых детей, погибшим на Украине

22 июня в Улан-Удэ, простились с военнослужащим Алхуновым Александром Романовичем.Александр родился 18 апреля 1984 года в г. Улан-Удэ, погиб в ходе специальной операции на территории Украины.После окончания школы поступил в ВСГТУ г. Улан-Удэ. В 2007 году окончил университет по специальности "менеджер". С 2007 года по 2008 год проходил срочную службу в армии в пгт. Онохой, Заиграевского района.В 2017 г. связал свою судьбу с армией, с 2020 г. проходил службу в мотострелковом батальоне 37 гвардейской отдельной мотострелкой бригаде в г. Кяхта.Светлая память об Александре, выполнившим до конца свой воинский долг навсегда останется в сердцах родных, друзей, сослуживцев.Посмертно награждён Орденом Мужества.У Александра осталось четверо сыновей.