СКОРБИМ 01.07.2022 в 08:45
В Бурятии простятся с погибшим на Украине 20-летним рядовым
Президент наградил Данила Дмитриева орденом Мужества посмертно
Текст: Нина Павлова
В Бурятии 1 июля пройдет прощание с 20-летним рядовым Дмитриевым Данилой Сергеевичем. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.
Данил родился 3 июля 2001 года в Улан-Удэ в семье Сергея Сергеевича и Инны Львовны, был младшим ребенком в семье. В 2019 году закончил среднюю школу №51. В школьные годы увлекался единоборством, пожарно-прикладным спортом, легкой атлетикой, был активным участником спортивных мероприятий. После окончания школы был призван в ряды Вооруженных сил РФ.
В 2021 году проходил службу в 5-й отдельной танковой бригаде, служил в звании рядового.
"В сердцах близких он навсегда останется честным, достойным сыном, верным товарищем и другом. Он был трудолюбивым, общительным, целеустремленным, отзывчивым человеком. Заботливым сыном, опорой семьи", рассказывают родные Данила.
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Данил Указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.
Церемония прощания с погибшим пройдет 1 июля на лукодроме с 10:30 до 12:15.
Данил родился 3 июля 2001 года в Улан-Удэ в семье Сергея Сергеевича и Инны Львовны, был младшим ребенком в семье. В 2019 году закончил среднюю школу №51. В школьные годы увлекался единоборством, пожарно-прикладным спортом, легкой атлетикой, был активным участником спортивных мероприятий. После окончания школы был призван в ряды Вооруженных сил РФ.
В 2021 году проходил службу в 5-й отдельной танковой бригаде, служил в звании рядового.
"В сердцах близких он навсегда останется честным, достойным сыном, верным товарищем и другом. Он был трудолюбивым, общительным, целеустремленным, отзывчивым человеком. Заботливым сыном, опорой семьи", рассказывают родные Данила.
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Данил Указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.
Церемония прощания с погибшим пройдет 1 июля на лукодроме с 10:30 до 12:15.
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