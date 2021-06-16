В Улан-Удэ ищут опасного преступника

Он участвовал в похищении человека, его пытках и истязаниях, вымогая крупную сумму денег



Следственными органами Следственного управления СКР по Бурятия разыскивается Виктор Ни 1989 года рождения, обвиняемый в «истязании лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно лица, похищенного, с применением пытки группой лиц», в «похищении человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», в «вымогательстве с применением насилия».



Как сообщили в пресс-службе управления, по предварительным данным, в ночь с 4 на 5 февраля 2014 года Виктор Ни со своими товарищами похитили своего 32–летнего знакомого из Иркутска.



Находясь в Иркутске возле одного из домов по улице Мамина-Сибиряка, они увидели шедшего мимо них потерпевшего. Злоумышленники схватили мужчину, нанеся ему удары по телу и голове, и силой усадили в автомобиль «Тойота-Королла». Не давая потерпевшему возможности выйти из автомобиля, обвиняемый потребовал от него возвращения 500 000 рублей. Далее похитители перевезли мужчину в Улан-Удэ, поместив его из одних домов в ДНТ «Труд».



Позже обвиняемый заставил потерпевшего позвонить своей матери, которая понимая, что ее сына насильно удерживают и незаконно вымогают с него деньги, обратилась в полицию. Сотрудники полиции установили адрес дома, где находился мужчина, и провели задержание преступников, находившихся в доме. Члены преступной группы осуждены к длительным срокам лишения свободы, но одному из них удалось скрыться. Несмотря на проводимый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий установить местонахождение разыскиваемого Виктора Ни, не представилось возможным.



Следователи просят всех граждан, кому знакома личность изображенного на фотографии В.В.Ни, либо известно местонахождение мужчины, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (924) 772-12-28, 8(914) 981-66-77 (дежурный следственного управления), 8 (3012) 44-71-00, 44-72-18 (следственный отдел по Железнодорожному району г. Улан-Удэ) или 02 (102) (полиция).



Фото: buryatia.sledcom.ru

