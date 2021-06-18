Дорожники Бурятии не хотят снимать скандальные ограничения возле «Байкальской гавани»

Это позволит продолжать взимать штрафы с автомобилистов





Вместо исполнения представления прокуратуры о демонтаже скандальных дорожных знаков в районе участка Пески турзоны «Байкальская гавань» дорожники немного отодвинули их по дороге. Все это позволит двум расположенным в местности Пески видеокамерам «СКАТ-РИФ» по-прежнему продолжать сомнительную фиксацию псевдонарушений. Что нынешним летом обойдется автотуристам в миллионы рублей ежемесячно.

Как недавно сообщал «Номер один», прокуратура после жалобы улан-удэнского общественника Максима Лобышева усмотрела нарушения при установке двух ограничивающих знаков «Начало населенного пункта» на 165-м километре трассы «Улан-Удэ – Курумкан». И в апреле 2021 года внесла представление в «Бурятрегионавтодор» о демонтаже данных дорожных знаков, вводящих автомобилистов в заблуждение. Которые вынуждены были платить штрафы за превышение скорости.Напомним, на трассе «Улан-Удэ – Курумкан» разрешена скорость в 90 км/час. Однако на участке Пески она ограничивается до 60 км/час плохо просматриваемыми с дороги знаками «Начало населенного пункта». Поскольку никакого населенного пункта и даже строений рядом нет, водители думают, что не нарушают, двигаясь с разрешенной на трассе скоростью 90 км/час. И тут же попадают на спецально установленные для фиксации нарушений две камеры фото- и видеофиксации. Добавим, что они установлены в 2015 году под предлогом сомнительного, с правовой точки зрения, расширения границ СП «Туркинское» с присвоением строящейся турзоне Пески статуса микрорайона.Камеры «СКАТ-РИФ» считаются «золотыми», поскольку настроены на скорость в 60 вместо 90 километров в час. Между тем прокуратура республики, куда обратился Максим Лобышев, посчитала, что, поскольку местность Пески не подходит под критерии населенного пункта (там никто не проживает), ограничивающих знаков на дороге быть не должно.Однако недавно стало известно, что «Бурятрегионавтодор» не спешит уничтожать сомнительные знаки. И чиновники уже приняли решение лишь о переносе знаков на некоторое расстояние от места конфликта. Но для автомобилистов, по сути, ничего не меняется - настройка «СКАТ-РИФ» прежняя, поскольку турзона все еще остается в «зоне 60 километров». В обоснование столь странному шагу дорожники напирали на то, что дескать, в Песках в будущем предстоит строительство отелей и знаки тогда точно понадобятся. Также «Бурятрегионавтодор» озаботился судьбой туристов, которые якобы не могут попасть на Байкал через огороженную металлическим забором территорию турзоны Пески и поэтому вынуждены обходить ее по дороге. А это «резко снижает уровень обеспечения безопасности пешеходов». Однако Максим Лобышев полагает, что, «согласно Водному кодексу, граждане имеют право беспрепятственного доступа к Байкалу, а установка ограждающего металлического забора нарушает законодательство и нуждается в соответствующем реагировании надзорного ведомства».Между тем упорство дорожников сохранить ограничения (что автоматически повышает КПД камер «СКАТ-РИФ»), скорее всего, объясняется падением штрафных сборов. Жители Бурятии привыкли к камерам и нарушают все меньше. По данным ЦАФАП МВД по РБ, за первый квартал 2021 года в Бурятии выписано штрафов на 40,9 млн рублей. Тогда как за аналогичный период 2020 года они составили 46,6 млн рублей. Не исключено, что «золотые» видеокамеры и ограничивающие знаки в Песках решено оставить, поскольку без них сборы еще более упадут.Дело в том, что в связи с мощным развитием внутреннего туризма с июля этого года на Байкале ожидается столпотворение. Очень многие россияне поедут к нам на своих автомобилях. И если каждый иногородний автомобилист (местные жители о скандальных камерах чаще всего знают) потеряет в Песках хотя бы 500 рублей, то на потоках можно получить сверхприбыли.Добавим, что на обеспечение безопасности на трассе эти знаки и камеры не влияли. Поскольку ни до их установки, ни после в местности Пески не было крупных ДТП.Депутат Хурала Константин Олзоев полагает, что во главе угла должны быть не деньги, собираемые с автомобилистов, а качество дорожной сети и безопасность.- Естественно, когда мы говорим о функционировании дорожных видеокомплексов, нацеленных на сбор штрафов с населения, то не надо забывать и о бизнесе, который в рамках государственно-частного партнерства хорошо зарабатывает на обслуживании процесса, - отмечает депутат. - Поэтому в случаях, когда видеокамеры расположены не в местах концентрации ДТП и служат иным целям, они должны быть демонтированы без всяких оговорок.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»