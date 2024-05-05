В Бурятии трехлетний мальчик утонул в карьере

Как сообщает прокуратура Бурятии трагедия произошла в селе Джида. В минувшую субботу около 16:00 мальчик вместе с другими ребятишками находился на детской площадке неподалеку от дома. В какой-то момент дети направились в сторону карьера. По предварительным данным трехлетний ребенок зашел в воду, но выбраться на берег самостоятельно не смог.

Прокуратура Бурятии уже организовала проверку по факту гибели мальчика. Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики по выяснению причин и условий, повлекших смерть несовершеннолетнего. А также исполнению законодательства об обеспечении безопасности пребывания на водоемах со стороны местных властей.





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