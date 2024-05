Предприниматели Бурятии заключили шесть соглашений и контрактов с китайскими партнерами

Восемь компаний из Бурятии приняли участие в бизнес-миссии, проведенной Центром поддержки экспорта Республики в рамках визита официальной делегации Главы Республики Алексея Цыденова в Китай.

Компании «Шэнэскин», ЛДЦ МИБС–Улан-Уд, «Жассо-тур», «Байкал-Далай», «ТК Мир», «Метрополь-Экспресс», ОПХ Зареченское и Центр Восточной медицины смогли найти новых иностранных партнеров и заключить с ними ряд деловых соглашений.

Туристический обмен

В Российском культурном центре города Пекин прошли переговоры с директором департамента международных связей и сотрудничества Министерства культуры и туризма Китайской народной республики господином Чжан Хао. Наши предприниматели презентовали товары и услуги.

«Наши туроператоры презентовали свои программы перед китайскими партнерами. Обсудили вопросы логистики и авиасообщения. Вместе с туроператорами Бурятии мы провели встречу в мэрии города Пекин. Китайские коллеги презентовали свои проекты в сфере событийного туризма в столице Китая. Обсудили возможности дальнейшего взаимодействия в сфере культуры и туризма. Взаимный обмен туристическими потоками очень интересен китайской стороне. Китайские коллеги также предложили нам войти в Ассоциацию туристических городов, которая включает в себя более 200 городов по всему миру. На сегодняшний день есть уверенность, что эти встречи дадут новый импульс в развитии сферы туризма»,

- рассказал министр туризма РБ Алдар Доржиев.



«Жассо-тур» подписало Cоглашение c Beijing Overseas Cultural Exchanges Center о проведении международного культурного фестиваля «Праздник Весны»-2025 в Бурятии. С «Jiuzhou Tianji International Travel Agency» туроператор заключил контракт на реализацию комплекса туристических услуг в области международного въездного туризма в нашу республику.

«Байкал-Далай» договорился реализовать туристский продукт китайскому туроператору «Harbin China Travel Service».

«ТК Мир» («Три кита») будет прорабатывать вопрос запуска чартерных рейсов из г. Хух-Хото в Улан-Удэ с авиакомпанией HUA PU AIRLINES. А с компанией «On the Way» - совместно организуют образовательные языковые туров.

«Метрополь-Экспресс» осуждает возможность организации чартерных рейсов из Хух-Хото или Харбина в Улан-Удэ с компанией Beijing Haozhou Aviation Service Co.

Провело b2b-встречи с профильными компаниями и «ОПХ Зареченское, хозяйство прорабатывает вопрос поставки оборудования для строительства свинокомплекса с компаниями СМЕС, Jingpeng Huanyu Animal Breeding Technology, Qingdao Jianhua Food Machinery Manufacturing, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products.

Точки соприкосновения в медицине

В Пекине делегация Бурятии приняла участие в круглом столе с представителями ассоциации Hehehui Entrepreneur Club, которая объединяет 500 крупнейших предприятий Китайской Народной Республики.

«На круглом столе обсуждалось развитие тибетской и восточной медицины, инвестирование в завод по переработке лекарственных растений и производства лекарственных средств из них. В том числе обсудили вопросы инвестирования в логистические проекты и добычу полезных ископаемых в Республике Бурятия»,

- сказал руководитель Центра поддержки экспорта РБ Руслан Гылыпкылов.

«Благодаря этому соглашению мы будем перенимать современные практики по реабилитации и оздоровлению с применением методов традиционной медицины, проводить совместные образовательные проекты, научно-практические конференции и стажировки по обмену опытом»,

- поделилась министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.

Центр восточной медицины Бурятии подписал соглашения о сотрудничестве с Больницей Хэйлунцзянского Университета традиционной китайской медицины и с Пекинским международным институтом традиционной китайской медицины. А также договориться о визите китайской делегации в Республику Бурятия в июне 2024 года с целью обмена опытом.Представители нашего региона поселили Фармкомпанию тибетской медицины Ганьлу, ознакомились с производимыми на фабрике лекарствами, предназначенными для лечения широкого спектра заболеваний.

Китайские коллеги планируют принять участие во II Буддийском форуме в секции традиционной медицины, где будут собраны лучшие мировые практики. Напомним, он состоится в Бурятии с 12 по 14 августа. Его участники обсудят традиционные ценности, буддийское образование, экологию, традиционную восточную медицину, а также международное паломничество и туризм в аспекте народной дипломатии и современной экономики.

«Отдельно хочу отметить, что в Лхасе мы посетили фармацевтическую корпорацию Кану. Где ознакомились с производством лекарственных средств на основе вековых традиций тибетской медицины. И, конечно, для Бурятии это очень близко. Мы имеем много точек соприкосновения в этом вопросе. Будем взаимодействовать»,

- отметила Евгения Лудупова.

« Главная цель международной бизнес-миссии заключалась в поисках потенциальных партнеров. В развитии экспортного потенциала, налаживании деловых контактов, сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса Республики Бурятия с иностранными партнерами»,

- объясняет руководитель Центра поддержки бизнеса.

Руководитель Центра поддержки экспорта Республики Бурятия Руслан Гылыпкылов отметил, что в деловой поездке республике удалось достичь поставленных целей. Центр помогает предпринимателям выстроить связи за рубежом. Найти иностранного партнера, изучить его культуру, менталитет, язык, подготовиться и провести переговоры и т.д. а также решить ряд сложных вопросов логистики и разрешительной документации и многое другое.

Фото: egov-buryatia.ru