Игра на выживание

В Бурятии площадь лесов занимает около 85% всей территории республики. Соответственно, лесозаготовительная промышленность - один из ключевых видов заработка для региональных предпринимателей. За минувшую пятилетку лесная отрасль пережила ряд потрясений и изменений. Многие представители бизнеса покинули рынок, а те, кто остался, пытаются выжить в новых реалиях.Для Бурятии лесная промышленность всегда была одной из приоритетных и дающих неплохой доход в республиканскую казну. Это единственная отрасль, присутствующая во всех районах республики. Но в последние годы выхлопа от нее для бюджета практически нет. За использование лесов в доход бюджета республики за 2021 год поступило 370,4 млн рублей. В 2022 году - всего 250,1 млн рублей. На этом падение прибыли не остановилось.- За 2023 год в доход бюджета Республики Бурятия за использование лесов поступило 164,2 млн рублей, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Из этих данных следует, что доходная часть от лесоперерабатывающей отрасли снизилась за три года аж на 56%. Также стоит обратить внимание на фактическую заготовку древесины. В 2021 году предприниматели заготовили 2225,7 тыс. кубометров, за 2022 год - 1982,7 тыс. кубометров, а за 2023 год всего 1356,8 тыс. кубометров. То есть мы получили сокращение лесозаготовок на 39%. Для Бурятии, богатой на лес, это колоссальные цифры.Поредел и список представителей лесного бизнеса. В 2021 году в Бурятии было 459 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заключивших договоры купли-продажи древесины по результатам проведенных аукционов. Но в 2022-м их число снизилось до 309, то есть более чем на 30%. Сегодня же их стало еще меньше. Это показывает, что львиная доля предпринимателей, бравших на аукционах лес, заготавливавших его и поставлявших на внутренний рынок, а также в Китай, покинули лесопромышленную отрасль.В Республиканском агентстве лесного хозяйства отметили, что основными причинами снижения заготовок древесины стали ограничения деятельности, связанные с центральной экологической зоной нашего региона и особо охраняемыми природными территориями. В том числе дал о себе знать запрет на заготовку древесины в орехово-промысловых зонах. Однако наиболее крупный удар нанесли другие два фактора: закрытие рынков Европы и снижение цены на китайском рынке.Бурятия практически всегда была экспортоориентирована на китайский рынок. Объем лесозаготовок сократился на сегодняшний день по множеству причин. Одна из них - полное банкротство крупнейшей в Китае строительной компании Evergrande Group, занимавшейся строительством жилой недвижимости в более чем 280 городах Китая. В 2024 году она превратилась в банкрота с самым большим долгом в мире. Сейчас он оценивается в 330 млрд долларов. Действуя по принципу «домино», проблемы застройщика не только вызвали кризис на рынке недвижимости Поднебесной и затормозили ее экономический рост, но и сказались на множестве российских компаний в сфере металлургии и добычи природных ресурсов. Проще говоря, упал спрос на сырье для возведения объектов, которое закупалось в России.Стоит отметить, что экспорт товаров из Китая в США упал в прошлом году на 16,4%, а импорт - на 6%. Схожие данные у них складываются и по Европе. Отрицательная динамика товарооборота заставляет предположить, что наш «сосед» сейчас занят своими проблемами. И не готов из-за своей внутренней кризисной ситуации распыляться на закуп товаров в России.- Из мощных экспортеров я знаю только одну компанию. Она стабильно занимается поставкой лесоматериалов в Китай. Однако в куда меньшем количестве, чем раньше. Потому что закупочный объем сильно снизился, как и цена за «куб». На сегодняшний день она на внутреннем рынке Бурятии составляет в среднем 15 тыс. рублей. Китай приобретает пиломатериал по цене намного ниже рыночной. Наша компания вообще перестала реализовывать лесоматериалы на экспорт, так как это больше нецелесообразно. Мы переориентировались на внутренний рынок, - объясняет местный предприниматель Ирина Радванская.Так, комбинация нескольких факторов: обвал строительного рынка Китая, его падение во внешней торговле с двумя самыми платежеспособными покупателями мирового рынка - внесла свою долю в уменьшение спроса на древесину из России. Еще одна проблема – плотный трафик железнодорожных перевозок, который образовался из-за закрытия рынков Европы и переориентации грузового потока на Юго-Восточную Азию. Если Китай и покупает наши импортные товары, то делает это через порты.Экономическая связь между Бурятией и Монголией существует давно. Она занимает восьмое место среди 69 стран-партнеров нашего региона, а также второе среди импортеров бурятской древесины. Рынок Монголии является для нас весьма перспективным, но, как оказалось, не самым платежеспособным.- Заказов из Монголии поступает много. В течение двух лет они регулярно нас посещают, проводят маркетинговое исследование и уезжают. Мы никак не можем с ними договориться о поставках пиломатериалов, поскольку им нечем платить. Сейчас их проекты почему-то не финансируются. Есть большое желание у них, но нет денежной возможности, - говорит предприниматель.При этом делегация одной из крупнейших в Монголии строительных компаний посетила в прошлом году Хабаровский край, где они обсудили вопросы по продвижению продукции их лесопромышленного комплекса на строительный рынок Монголии. Зачем это нужно монголам? Как выяснилось, в стране, где собственных запасов леса из-за природных особенностей не так уж и много, резко произошел строительный бум. В связи с чем увеличился спрос на различные пиломатериалы.Оказалась ли эта поездка маркетинговым исследованием, неизвестно. Но пока в структуре экспорта между Бурятией и Монголией основная доля приходится на продовольственные товары, продукцию химической промышленности и металлическое сырье.Стоит отметить, что с начала 2024 года Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия с территории нашей республики отправило на экспорт всего 33 188 кубометров лесоматериалов. Из них только 4% - в Монголию, все остальное - в Китай.Сейчас российский рынок лесной промышленности вынужден переориентироваться на внутренние поставки. Экспорт, конечно же, сохраняется, но не кормит, как раньше.- Лесозаготовки нашей компании уходят на рынок Улан-Удэ. Найти партнеров из близлежащих городов не получилось. Там уже есть свои поставщики. Единственное из наших успехов – это недавно налаженное сотрудничество с алтайской компанией, которая выиграла тендер на создание и поставку опор для линий электропередач, - рассказывает Ирина.Наш малый внутренний рынок не так уж плох. В Бурятии ожидаются колоссальные инвестиции и крупные изменения в градостроительстве, которые повлекут за собой возведение новых объектов. Возможно, тут предприниматели смогут реализовать свой потенциал и запасы пиломатериалов. Также им на руку сыграет плачевная ситуация с ценами на недвижимость. В последние несколько лет в республике стало выгоднее строить дома, нежели покупать квартиры.Лес обладает особыми, специфическими свойствами. Невысушенная древесина быстро чернеет, потому что в ней происходит сокодвижение. Для расширения точек поставок внутри нашей необъятной страны и сохранения качества товара древесину необходимо доводить до транспортной влажности. Этого можно добиться только путем ее обработки в сушильных камерах. Поэтому вопрос с их закупкой по-прежнему остро стоит среди местных предпринимателей.- Ситуация не плохая и не хорошая. Она рабочая. Мы под нее подстроились, потому что нас стало меньше. Произошел переход с экспорта на внутренний рынок. Этот момент мы пережили. Наверное, сейчас нам нужна помощь государства в инвестировании лесной отрасли для закупки сушильных камер и деревообрабатывающего оборудования для предприятий, - говорит Ирина Радванская.Люди уже нацелены на развитие собственных производств. Но для этого им необходимо крупное финансирование, которое пока недосягаемо для лесных бизнесменов и причем очень рискованное. Меры по стимулированию внутреннего спроса применяются, но в недостаточном количестве. Вопрос финансирования государством все еще актуален. Предприниматели не готовы соглашаться на кредитование в банках, поскольку у них на сегодняшний день высокий процент.- Кредитование в банках стартует с 18%. Допустим, мы закупили сушильные камеры. А дальше что? Пока нам их изготовят, привезут, установят, запустят. Процесс займет минимум год. Только после него мы сможем увидеть первый доход. Но банкам надо платить с первого месяца, а инвестиционного кредитования нет, - разводит руками предприниматель.Что будет с лесопромышленностью Бурятии в ближайшие годы? Скорее всего, количество предпринимателей вновь сократится, как и число деревообрабатывающих предприятий. На «малом» внутреннем рынке останется несколько игроков. Чтобы выжить, они будут вынуждены найти способ закупки сушильных комплексов для перехода на более глубокую обработку древесины. Приоритет будет отдан лиственнице, а не сосне. Прочность - основное ее преимущество. Лиственное сырье не гниет от влажности, а ее характеристики огнестойкости в два раза выше, чем у сосны. В Бурятии и того, и другого в избытке. Однако именно лиственница может в дальнейшем стать очень востребованной по всему миру.Фото: «Номер один»