В Бурятии подорожают огурцы и помидоры

Владимир Путин подписал закон о штрафах за неправильное обращение с навозом— если это вызвало эпидемию. Размер штрафа предусмотрен от 40 до 600 тыс. рублей. И теперь использование свежего навоза от скота для перевозки, а также населением в теплицах фактически подпадает под запрет.ТАСС сообщает, что за несоблюдение требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке, реализации навоза или помета устанавливается штраф. Для должностных лиц он составит от 30 до 40 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 до 60 тыс. рублей, для юридических лиц - от 250 до 350 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф увеличится и достигнет для должностных лиц от 40 до 50 тыс. рублей, для предпринимателей - от 60 до 70 тыс. рублей, для юрлиц - от 350 до 450 тыс. рублей.Если же действия по несоблюдению требований привели к причинению вреда здоровью людей, окружающей среде и возникновению эпидемии, то штраф для должностных лиц составит от 50 до 60 тыс. рублей, для ИП - от 80 до 90 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 до 600 тыс. рублей. Во всех трех случаях для ИП и юрлиц в качестве альтернативного наказания предусмотрена возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток.Помимо этого, штраф также будет налагаться за порчу плодородного слоя почвы из-за неправильного обращения с побочными продуктами животноводства. Его максимальный размер по этой статье для юридических лиц составит до 80 тыс. рублей. Также в качестве наказания предусмотрена приостановка деятельности юридических лиц на срок до 90 суток.В Бурятии закон восприняли настороженно.- Я использую навоз на своем участке, как и многие тысячи садоводов. Но теперь, судя по всему, перевозка свежего навоза из хозяйств полностью прекратится, учитывая уровень штрафов. Соответственно, в животноводческих хозяйствах начнут скапливаться отходы, которые через год-два вырастут в огромные кучи, от которых сельчане будут вынуждены избавляться - вывозить в леса, овраги, а потом с дождевыми и талыми водами это все будет попадать в реки и Байкал. А значит вместо улучшения экологии мы можем получить обратный эффект, - говорят дачники.Также не исключен рост стоимости навоза для закладки в теплицы и парники. Пока в Улан-Удэ цена свежего навоза с микрогрузовика составляет около 3,5 тыс. рублей. Однако относительная дешевизна удобрения может уйти в прошлое после вступления в силу указа президента РФ.В дачном поселке «Зенит» объявление о вступлении в силу закона, фактически запрещающего перевозку навоза, восприняли как введение очередного налога на огородников.- Мы внимательно прочитали текст закона. Нас, дачников, штрафовать за применение свежего навоза при закладке в теплицы, скорее всего, не будут, но у дачных и садоводческих товариществ могут возникнуть проблемы, - говорит член садоводческого товарищества Александра Иванова. - Поэтому с навозом надо быть аккуратнее.В Бурятии следить за исполнением закона о навозе поручено Россельхознадзору.Предметом проверок станет наличие на территории непереработанного свежего навоза: коровьего, конского, куриного помета и др. Что касается так называемого перегноя - навоза, пролежавшего два-три года и потерявшего бактериологическую опасность, то за него штрафовать не будут.- Как таковых рейдов по дачным участкам для выявления фактов наличия на территории дачных товариществ свежего навоза, скорее всего, не будет, хотя с участковыми полиции работники Россельхознадзора могут делать обход, - предполагают фермеры. - Для сбора штрафов они начнут «обрабатывать» сельхозпредприятия, фермеров и перевозчиков навоза. Их легче всего обложить штрафами.Действительно, места продажи навоза и земли в Улан-Удэ известны, поэтому рейдовые проверки могут начаться уже после майских праздников.- Закон дает федеральным структурам еще один механизм для сбора дополнительных, так называемых «неналоговых доходов», - говорит предприниматель Баир Будаев. - Учитывая дефицит бюджетов, этой весной мы увидим рост администрирования по отношению, прежде всего, к сельхозпроизводителям.В Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия по поводу соблюдения законодательства в области утилизации данных отходов ничего сообщить не смогли. Там пояснили, что закон только что подписан, административная практика не наработана, соответственно, «пока комментировать нечего».Однако для населения перспективы ясны уже сейчас. Штрафовать будут. Вопрос только в сроках.Кроме того, закон явно не будет способствовать обретению национальной безопасности в области продовольствия, поскольку удар нанесен по населению, выращивающему овощи для себя и на продажу.- Без навоза в нашем климате огурцы не вырастить, да и не только их. Кому-то понадобилось посадить сельчан и дачников на химические удобрения, которые, естественно, дают большую прибавку к урожаю, но у нас и так все в химии, хочется употреблять экологически чистую пищу, а не таблицу Менделеева, - говорят садоводы из дачного товарищества «Зенит». Как следствие, удорожание удобрений отразится и на стоимости выращиваемой продукции.Экономист Константин Олзоев полагает, что закон, напротив, поможет стимулировать переработку отходов производства, особенно когда речь идет о свиноводческих хозяйствах, где отходы невозможно реализовать населению.- В России есть технологии, причем отечественные, по переработке отходов в метан с целью получения электроэнергии и тепла, все это необходимо использовать. И роль региона заключается в том, чтобы компенсировать бизнесу часть затрат на приобретение специализированного оборудования по биогазовым установкам.В последние годы регулирование того, что выращивают огородники, все более усиливается. Так, на дачных участках запрещено выращивать мяту, одуванчики, ромашку и все разновидности амброзии — дело в том, что все эти растения относятся к сильным аллергенам и за их высадку полагается штраф до 500 рублей. Также запретили выращивать и вьюнок (ипомея обыкновенная). За нее полагается штраф до 5000 рублей или арест на 15 суток. Если растений больше 100, то это уже статья Уголовного кодекса и хозяину ипомеи будет грозить лишение свободы на срок до двух лет.Фото: «Номер один»