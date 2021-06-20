В Улан-Удэ отложили отключение горячей воды

Улан-Удэнская ТЭЦ-1 будет находиться в работе до 23 июня



В Улан-Удэ отложили сроки третьего этапа гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-1, сообщила пресс-служба ТГК-14.



Улан-Удэнская ТЭЦ-1 будет находиться в работе до 23 июня. О сроках проведения гидравлических испытаний теплосетей магистралей №2, №4 и №5 на плотность и прочность будет сообщено дополнительно, уточнили в энергокомпании.



Причины переноса испытаний не называются.



Фото: news.tgk-14

