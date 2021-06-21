В Улан-Удэ сбытчикам «синтетики» грозит пожизненное

Установлена их причастность к 21 особо тяжкому преступлению, а также – к легализации около миллиона рублей



В Улан-Удэ направлено в суд уголовное дело по обвинению трех жителей Бурятии в незаконном сбыте синтетических наркотиков в крупных и особо крупных размерах на территории города, сообщили в МВД по Бурятии.

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В течение года фигуранты в возрасте от 29 до 34 лет, в числе которых одна женщина, за вознаграждение сбывали гражданам запрещенные вещества путем размещения их в тайниках-закладках. Обвиняемые действовали в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными лицами – операторами в сети Интернет.



В мае 2020 года в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления наркоконтроля МВД Бурятии во взаимодействии с коллегами из Пограничного управления регионального ФСБ задержали злоумышленников при попытках реализации наркотических средств. Силовую поддержку оказали бойцы спецназа управления наркоконтроля МВД «Гром».



При себе фигуранты имели крупные партии упакованных, расфасованных наркотиков, предназначенных для распространения. Крупные партии запрещенных веществ были обнаружены полицейскими и в ходе проведения обысковых мероприятий по месту жительства обвиняемых. Правоохранителями также изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, весы, упаковочный материал, планшеты, с помощью которых злоумышленники бесконтактным способом сбывали наркотики и поддерживали связь с организатором в сети Интернет.



В ходе расследования уголовного дела установлена их причастность к 21 особо тяжкому преступлению, а также – к легализации около миллиона рублей, полученных от реализации синтетических наркотических средств. Всего из незаконного оборота изъято более 1,5 килограмма наркотиков синтетического происхождения.



Отметим, что в ходе следствия обвиняемые дали подробные признательные показания, указав места хранения запрещенных веществ. С двумя из них органом следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.



Фигуранты не имеют постоянного, легального источника доходов, ранее употребляли наркотики. Им инкриминируются преступления, предусмотренные статьей 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», а также - статьей 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».



Максимальное наказание, согласно части 4 статьи 228.1 УК РФ - пожизненное лишение свободы.



Фото: МВД по Бурятии

