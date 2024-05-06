В Улан-Удэ жителей частного сектора оповещают о правилах пожарной безопасности
Сотрудники поисково-спасательной службы Улан-Удэ проводят информирование жителей частного сектора о правилах пожарной безопасности. Оповещение проводится по графику.
«Уважаемые горожане! В Улан-Удэ действует особый противопожарный режим и разведение открытого огня на территории города запрещено, а также действует запрет на посещение городских лесов», - уведомляют через громкоговоритель жителей частного сектора спасатели.
В мэрии напоминают, что определены места отдыха для горожан — это острова Комсомольский и Богородский, а также футбольное поле на Верхней Березовке.
В указанных местах граждане могут отдохнуть при условии строгого соблюдения мер безопасности: вокруг мангала должна быть убрана сухая трава, необходимо иметь достаточный запас воды для тушения возможного пожара.
Фото: «Номер Один»