Спорт 06.05.2024 в 17:27
В Улан-Удэ пройдет первенство ДФО по дзюдо
В нем примут участие около 350 спортсменов из 11 регионов Дальнего Востока
11 мая в Улан-Удэ пройдёт Первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (возрастное ограничение 6+), сообщили в минспорта РБ.
В первенстве примут участие около 350 спортсменов из 11 регионов Дальнего Востока. Бурятию представят около 100 человек.
Участники будут бороться за путёвку на Первенство России до 18 лет и право участвовать в Международных детских играх «Дети Азии».
Соревнования пройдут в ФСК г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один