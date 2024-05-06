Спорт 06.05.2024 в 17:27

В Улан-Удэ пройдет первенство ДФО по дзюдо

В нем примут участие около 350 спортсменов из 11 регионов Дальнего Востока
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдет первенство ДФО по дзюдо

11 мая в Улан-Удэ пройдёт Первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (возрастное ограничение 6+), сообщили в минспорта РБ.

В первенстве примут участие около 350 спортсменов из 11 регионов Дальнего Востока. Бурятию представят около 100 человек.

Участники будут бороться за путёвку на Первенство России до 18 лет и право участвовать в Международных детских играх «Дети Азии».

Соревнования пройдут в ФСК г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один

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