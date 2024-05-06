Общество 06.05.2024 в 17:11

В Улан-Удэ пройдет ежегодная акция «Трамвай Победы»

Она приурочена к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ пройдет ежегодная акция «Трамвай Победы»

В Улан-Удэ украшенный трамвай будет курсировать по маршруту № 2 с конечной остановки «Шишковка» 8 мая с 13:04 до 14:20 часов. Пассажиры смогут послушать и спеть военные песни, окунуться в атмосферу военных лет и познакомиться с героями тех времен.

Также в трамвае будет работать тематическая фотозона. Организаторы ежегодной акции «Трамвай Победы» проведут исторический экскурс-викторину. Активным участникам вручат памятные подарки, георгиевские ленточки и призы, рассказали в администрации Улан-Удэ.

В мэрии напомнили, что акция проводится с 2012 года.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: «Номер Один»

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