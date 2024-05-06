Лесной пожар угрожает райцентру в Бурятии

Сейчас добровольцы уже работают на тушении лесного пожара вдоль железной дороги.







Как уточнили в чате, сейчас лес горит в пятистах метрах от поселка. В борьбе с огнем участвуют около 50 местных жителей, 6 огнеборцев ПЧ-52, 2 единицы техники и пожарный поезд. Сбор добровольцев продолжается.

