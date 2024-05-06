Происшествия 06.05.2024 в 17:23
Лесной пожар угрожает райцентру в Бурятии
В поселке Таксимо объявлен срочный сбор добровольцев
Текст: Андрей Константинов
Лесной пожар подступает к поселку Таксимо в Муйском районе Бурятии, сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7». В связи с угрозой перехода огня на жилые строения в райцентре объявлен срочный сбор добровольцев.
«Сбор добровольцев на ул. Притрассовая. При себе нужно иметь лопаты и грабли», - такое объявление появилось в чате.
Напомним, вчера вечером из-за лесных пожаров в Муйском районе был введен режим «Повышенная готовность».
Фото: «Муя-инфо.24/7»
«Сбор добровольцев на ул. Притрассовая. При себе нужно иметь лопаты и грабли», - такое объявление появилось в чате.
Сейчас добровольцы уже работают на тушении лесного пожара вдоль железной дороги.
Как уточнили в чате, сейчас лес горит в пятистах метрах от поселка. В борьбе с огнем участвуют около 50 местных жителей, 6 огнеборцев ПЧ-52, 2 единицы техники и пожарный поезд. Сбор добровольцев продолжается.
Напомним, вчера вечером из-за лесных пожаров в Муйском районе был введен режим «Повышенная готовность».
Фото: «Муя-инфо.24/7»
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