Происшествия 06.05.2024 в 22:11

Опровержение

Согласно решению АС Республики Бурятия по делу № А10-5615/2022
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Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию общества с ограниченной ответственностью «Лидер» следующие сведения, распространенные 17.08.2022 на на сайте (в сетевом издании) GAZETA-N1.RU, в статье под названием «То ли – доля, то ли – не доля»: «В 2019 году провели капитальный ремонт системы пожаротушения в цокольном этаже здания торгового центра. Правда, без надлежащих расчетов объемов пожаротушения с существующей гидравлической системой в КТК «Гэлакси», предоставления их для согласования с МУП «Водоканал» и в Госпожнадзоре Бурятии. А согласования были нужны. Такой ремонт привел к нарушению всей гидравлической системы «Гэлакси» из-за повышения расходов водопотребления и неполучения дополнительных нагрузок водопотребления от МУП «Водоканал». А сами неучтенные нагрузки водопотребления в цокольном этаже торгового центра в настоящее время создали угрозу для работы всей системы пожарной безопасности на остальных пяти этажах торгового комплекса. Так что, теперь реальная угроза жизни существует как для собственников, арендаторов, так и для посетителей всего торгового центра, в связи с возможностью нехватки воды для нормированного времени пожаротушения.»

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ЗУРХАЙ
с 1 по 7 мая

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Редакция газеты GAZETA-N1.RU
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Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
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