Опровержение

Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию общества с ограниченной ответственностью «Лидер» следующие сведения, распространенные 17.08.2022 на на сайте (в сетевом издании) GAZETA-N1.RU, в статье под названием «То ли – доля, то ли – не доля»: «В 2019 году провели капитальный ремонт системы пожаротушения в цокольном этаже здания торгового центра. Правда, без надлежащих расчетов объемов пожаротушения с существующей гидравлической системой в КТК «Гэлакси», предоставления их для согласования с МУП «Водоканал» и в Госпожнадзоре Бурятии. А согласования были нужны. Такой ремонт привел к нарушению всей гидравлической системы «Гэлакси» из-за повышения расходов водопотребления и неполучения дополнительных нагрузок водопотребления от МУП «Водоканал». А сами неучтенные нагрузки водопотребления в цокольном этаже торгового центра в настоящее время создали угрозу для работы всей системы пожарной безопасности на остальных пяти этажах торгового комплекса. Так что, теперь реальная угроза жизни существует как для собственников, арендаторов, так и для посетителей всего торгового центра, в связи с возможностью нехватки воды для нормированного времени пожаротушения.»