Общество 06.05.2024 в 17:37

В Бурятии планируют открыть промышленный лов омуля

Правда, только в 2025 году и только в режиме промразведки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии планируют открыть промышленный лов омуля
В Бурятии хотят открыть промышленный лов омуля в режиме промразведки. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства РБ Галсан Дареев на ежегодном выпуске личинок омуля на реке Большая речка Кабанского района.

- Мероприятия по искусственному воспроизведению позволяют нам быстро восстанавливать популяцию байкальского омуля, чтобы она достигла своей биологической массы в 10 тысяч тонн. И тогда уже можно говорить о снятии запрета на вылов. Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы в 2025 году начать добычу в режиме промразведки. Мы уже обозначили данный вопрос на научно-промысловом совете Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, чтобы ученые определили квоты, рыболовные участки и орудия лова. По мнению сотрудников ВНИРО, начинать можно с северного Байкала, где популяция омуля быстрее восстанавливается - рассказал Галсан Дареев.

Как отметили в Минсельхозе, в естественных условиях в акваторию Байкала ежегодно скатывается около 3 млрд личинок омуля, еще почти миллиард - от искусственного воспроизводства. В республике за последние 5 лет удалось достичь кратного увеличения воспроизводства омуля, что позволило с 2023 года открыть любительский лов на определённых участках Байкала. Искусственным воспроизведением байкальского эндемика в республике занимается Большереченский рыбоводный завод.

Сегодня в акваторию озера Байкала выпустили первый миллион личинок байкальского омуля, полученных в искусственных условиях на Большереченском рыбоводном заводе. В ближайшее время в Байкал скатится еще 50 млн личинок, а в целом на годовую инкубацию заложено 500 млн штук байкальского омуля.

Фото: «Номер один»
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