Жителей Бурятии зовут на конкурс лучшего директора года

Руководители образовательных организаций со стажем работы не менее трех лет могут принять участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России», организованном минпросвещения России. Подать заявку на участие можно до 31 мая.

- «Директор года России» – это конкурс лидеров, профессионалов высочайшего уровня. Люди, которые участвуют в нем, совмещают уникальные компетенции: это управленцы и педагоги, психологи и эффективные менеджеры. Именно они создают в школе ту особую атмосферу, в которой комфортно учиться детям и интересно работать учителям. Опыт лучших директоров очень полезен коллегам из всех регионов, важно развивать их навыки и распространять лучшие управленческие решения, чтобы каждая школа вносила вклад в развитие российской системы образования», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Отборочный (заочный) тур состоится в период с 1 июня по 1 июля. Он состоит из двух конкурсных испытаний: «Профессиональное тестирование» и «Мотивационное письмо». По итогам этого тура будет определено 30 финалистов, которые примут участие в заключительном этапе.

Первый тур заключительного этапа пройдет в Калужской области. Участников ждут конкурсные испытания «Траектория движения» и «За и Против».

Пять лауреатов, набравших наибольшее количество баллов, проходят во второй тур, который состоится уже в Московской области. Им предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки в испытаниях «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир». На этом этапе участников оценивает жюри, состоящее из четырех групп: большое жюри (эксперты), ученическое, студенческое и родительское жюри.

Конкурсанты, занявшие в рейтинговом списке второе и третье место, объявляются призерами Всероссийского конкурса «Директор года России». Участник, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем конкурса.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» проводится с 2021 года. В прошлом году было подано свыше тысячи заявок.

Фото: лого конкурса