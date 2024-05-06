В Улан-Удэ встретили благодатный огонь из Иерусалима

Сегодня, 6 мая в праздник Светлой седмицы в Бурятию доставили благодатный огонь из Иерусалима. В 9:30 утра святыня была встречена духовенством и прихожанами в Свято-Троицком храме Улан-Удэ.

Благодатный огонь доставил в Улан-Удэ зaмecтитель гeнepaльнoгo диpeктopa xoлдингa «Bepтoлeты Poccии» Леонид Белых. По прибытии благодатного огня митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф обратился к собравшимся в храме со словом, в котором вновь поздравил всех с Светлым Воскресением Христовым, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской Епархии.

«Каждый, кто пришел в храм, передавая друг другу частицу Пасхальной благодати, с трепетом и благоговением возжигал свои свечи и лампады», - рассказали в Епархии.

По случаю светлого праздника митрополит Иосиф в сослужении храмового духовенства совершил Пасхальную Утреню, Божественную Литургию и крестный ход. По окончании богослужения митрополит обратился к верующим со словом.

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская Епархия