Общество 06.05.2024 в 17:44

Большинство жителей Улан-Удэ считает английский наиболее полезным для карьеры

Второе место по значимости для работы занимает китайский язык
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Текст: Служба информации "Номер один"
Большинство жителей Улан-Удэ считает английский наиболее полезным для карьеры

Портал по поиску работы «Суперджоб» провел интересный опрос среди жителей Улан-Удэ на тему, какой иностранный язык наиболее полезный для карьеры. 

По итогам опроса, почти половина улан-удэнцев (47%) считают английский язык наиболее важным для своей работы. Больше всего вакансий с обязательным знанием иностранного языка - именно среди вакансий с английским языком.

При этом все большую востребованность у работодателей приобретает китайский язык, и уже каждый восьмой (12%) опрошенный житель Улан-Удэ считает, что китайский язык может сыграть значимую роль в росте по службе. Другие языки, такие как арабский, немецкий и испанский, упоминались гораздо реже (1-2% голосов опрошенных).

Каждый четвертый (25%) констатирует, что в его работе иностранный язык не нужен.

Каждый второй опрошенный родитель считает, что для будущего детей самым полезным будет знание английского, но уже 33% поддерживает изучение китайского. Около 2% считают важным знание арабского языка, по 1% — французского, немецкого, испанского и японского языков, еще 2% упомянули другие варианты. Только 5% респондентов считают, что их детям не понадобится знание иностранных языков.

Также эксперты портала отметили топ-5 наиболее востребованных на российском рынке труда иностранных языков (в порядке убывания количества вакансий): английский (больше всего вакансий в апреле 2024), китайский, немецкий, французский, испанский

Согласно исследованию рынка труда, спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза (+63% вакансий по сравнению с апрелем 2023 года). Еще полгода назад китайский язык занимал четвертое место по востребованности в вакансиях, сегодня — уже второе, потеснив немецкий и испанский языки.

На рынке труда в апреле чаще всего требовались следующие специалисты со знанием китайского языка (в порядке убывания количества вакансий): менеджеры по закупкам (больше всего вакансий в апреле 2024), менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД), менеджеры по продажам/работе с клиентами, переводчики, бизнес-ассистенты/ассистенты руководителей

Больше всего в специалистах со знанием китайского языка сегодня нуждаются транспортно-логистические компании, организации, оказывающие услуги B2B, и промышленные предприятия.



Фото: ru.freepik.com

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