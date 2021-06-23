В Бурятии вынесен приговор главе Заиграевского района Александру Бурлакову

Эпопея с конкурсным назначением, которое должно завершиться скандальной отставкой, близка к финалу



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении главы Заиграевского района Александра Бурлакова. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Бурятии.



В судебном заседании установлено, что в ноябре 2018 года глава района в отсутствие правовых оснований единолично принял решение о введении в Заиграевском районе режима «чрезвычайная ситуация». По его незаконному указанию подчиненными лицами районной администрации подготовлены фиктивные документы об отсутствии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района необходимого запаса угля. В результате преступных действий предоставленная из резервного фонда правительства республики субсидия в размере около 5 млн рублей необоснованно потрачена на нужды коммерческих организаций.



Октябрьский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.



Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре.







Фото: «Номер один» Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении главы Заиграевского района Александра Бурлакова. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили в прокуратуре Бурятии.В судебном заседании установлено, что в ноябре 2018 года глава района в отсутствие правовых оснований единолично принял решение о введении в Заиграевском районе режима «чрезвычайная ситуация». По его незаконному указанию подчиненными лицами районной администрации подготовлены фиктивные документы об отсутствии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района необходимого запаса угля. В результате преступных действий предоставленная из резервного фонда правительства республики субсидия в размере около 5 млн рублей необоснованно потрачена на нужды коммерческих организаций.Октябрьский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре. Напомним , полномочия Александра Бурлакова истекали в сентябре 2018 года, однако он сохранил свой пост, став одним из первых глав районов Бурятии, назначенных по конкурсу. Хотя заиграевцы считали, что их лишили права выбора, а конкурсная комиссия была заведомо на стороне Александра Бурлакова, не оставив ни единого шанса альтернативным кандидатам. По этому поводу жители района даже провели митинг в Улан-Удэ. Отметим, что после возбуждения уголовного дела в апреле 2019 года главу задержали и отправили под арест. Помимо этого, суд по ходатайству следствия временно отстранил Александра Бурлакова от должности главы района. Однако затем меру пресечения чиновнику изменили и он вышел на свободу, после чего через суд восстановился в должности главы.Фото: «Номер один»